Vikings c. Trois-Rivières: Il y a un cinquième et ultime match

Il y aura finalement, ce dimanche 8 mars, un cinquième et ultime match afin de déterminer le gagnant de la série trois de cinq opposant les Vikings de Saint-Eustache et les Estacades de Trois-Rivières.

La troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier a, en effet, échappé l’occasion de remporter cette série, hier soir, à l’aréna Florian-Guindon, s’inclinant 3-2 face à Trois-Rivières; ce faisant, la série est maintenant égale 2-2.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque à la quatrième minute du premier engagement, mais Antonin Verreault (1er) a permis, sept minutes plus tard, de niveler la marque 1-1. Quatre minutes plus tard, Trois-Rivières reprenaient les devants 2-1, et devaient ajouter, en deuxième période, un troisième but.

Alors que Trois-Rivières n’a tiré que quatre fois vers le gardien Mathis Rousseau, les Vikings en a dirigé 13 en troisième période; un seul, celui d’Olivier Tourchot (3e), réussissant à déjouer le gardien adverse qui, au final, a stoppé 33 des 35 tirs qu’il reçus.

C’est donc ce dimanche 8 mars, en après-midi, que cette série connaîtra son dénouement alors que les deux équipes se retrouveront à Trois-Rivières pour ce cinquième match.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca/] ou la page [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].