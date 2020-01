Les Vikings amorcent l’année 2020 avec trois défaites

Après une pause de presque un mois, les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), ont fort mal débuté l’année 2020, alors qu’ils ont subi, à leur retour sur la patinoire, trois revers de suite pour porter à cinq leur série de défaites.

Bien qu’elle ait glissé au quatrième rang de la division CCM, avec 40 points en 29 matchs, la troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier a cependant quelques matchs en main sur ses principaux rivaux que sont les Forestiers d’Amos (42 points en 32 matchs) et l’Intrépide de Gatineau (48 points en 31 matchs).

Au classement général, les Vikings ont perdu une position pour se retrouver, en ce début de semaine, au 11e rang sur une possibilité de 15.

Trois matchs, trois défaites

Trois matchs attendaient les joueurs des Vikings en ce début d’année, deux à l’extérieur et un à domicile. Le mercredi 15 janvier, ceux-ci ont perdu une belle occasion de se rapprocher de Gatineau. Les Vikings se sont en effet inclinés 4-2 au terme d’un match durant lequel ils n’ont jamais été en mesure de s’imposer bien qu’ils aient créé l’égalité 2-2 en fin de première période après avoir tiré de l’arrière 0-2. Olivier Tourchot (12e) et Adam Labelle (2e) ont été les compteurs des Vikings dans cette défaite.

Puis, le vendredi 17 janvier, alors qu’ils se retrouvaient en Mauricie pour y affronter les Estacades de Trois-Rivières, les Vikings, qui tiraient de l’arrière 0-3 après deux périodes, ont bien tenté de remonter la pente avec deux buts, ceux de Samuel Chabot (8e) et du nouveau venu Logan Costenaro (1er). Mais cela a finalement été insuffisant et les Vikings ont remonté à bord de leur autobus avec un revers de 3-2 à digérer.

C’était le retour à la maison, le dimanche 19 janvier, à l’aréna Florian-Guindon, mais, là encore, la troupe de Daniel Gauthier n’a pas été en mesure de contrer les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui, après 27 minutes de jeu, menaient déjà 3-0. Encore une fois, les Vikings ont amorcé une remontée, marquant trois buts de suite, ceux d’Olivier Tourchot (13e), Alexandre Lefebvre (16e) et Mathis Cloutier (12e). L’égalité créée à mi-chemin du troisième engagement n’aura pas été suffisante, puisque les Gaulois ont répliqué avec un quatrième but à la 19e minute de jeu et un cinquième dans un filet désert avec 18 secondes à jouer pour filer avec un gain de 5-3.

Matchs à venir

Les Vikings auront l’occasion de mettre fin à cette vilaine séquence de cinq revers alors qu’ils accueilleront sur leur patinoire les Lions du Lac Saint-Louis ce vendredi 24 janvier, à compter de 19 h 15, et l’Intrépide de Gatineau ce dimanche 26 janvier, à compter cette fois de 13 h 45.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le