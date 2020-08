Victoire des Cardinaux face aux Pirates

En panne sèche depuis quelques matchs, les Cardinaux de Sainte-Thérèse ont fait plaisir à leurs partisans, dimanche au parc Ducharme, lorsqu’ils ont vaincu les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu par la marque de 5 à 4 en prolongation.

À Sainte-Thérèse pour l’été, eux qui évoluent habituellement à Saint-Jérôme, les locaux ont ouvert la marque dès la manche initiale en inscrivant trois points grâce à deux coups sûrs et une erreur des Pirates en défensive. Les visiteurs ont répliqué pour finalement prendre les devants en troisième manche.

Les Cardinaux ont toutefois montré su caractère et sont revenus de l’arrière pour créer l’égalité en fin de quatrième manche lorsque Sasha Lagarde a obtenu un but sur balle alors que les coussins étaient tous occupés. Dominic DeFelice a croisé le marbre sur le jeu, lui qui venait tout juste de claquer l’un de ses trois simples de la rencontre. C’est ce même DeFelipe qui est plus tard venu marquer le point décisif sur une erreur en défensive.

Notons également les trois coups sûrs, dont un double, de Jonathan Duforest des Cardinaux. Celui-ci a maintenu une moyenne de 0,442 cette saison, lui qui a frappé 19 coups sûrs en 43 apparitions à la plaque.

Thomas Mienkowski mérite une première victoire cette saison au monticule.

Lundi soir

Lundi, en soirée, les Cardinaux (3-9) recevaient les Brewers de Montréal au parc Ducharme dans une rencontre déterminante pour les positions 3 et 4 de la division Louisville Slugger. Ils se sont inclinés 11-5. Ils pourront prendre leur revanche le 27 août, à Montréal.

Notez le prochain match à domicile des Cardinaux alors que les Castors d’Acton Vale seront à Sainte-Thérèse le 29 août à 14h.