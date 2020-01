Une victoire pour les Vikings, mais suivie d’une défaite

Les Vikings de Saint-Eustache, de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), ont finalement été en mesure de retrouver le chemin de la victoire, après cinq revers consécutifs; chemin qu’ils n’ont cependant pas emprunté très longtemps puisqu’une autre défaite, cette fois en prolongation, les attendait dès le match suivant.

Cette première victoire de l’année 2020, combinée au point récolté lors de la défaite en prolongation, permet donc à la troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier de se retrouver en troisième position dans la division CCM avec 44 points en 31 matchs, à égalité avec Amos qui a déjà disputé 34 parties. Au classement général, les Vikings pointent toujours au 11e rang.

Victoire de 6-1 contre le Lac St-Louis

Tout d’abord, le vendredi 24 janvier, les Vikings n’ont pas eu trop de misère à vaincre les Lions du Lac St-Louis par la marque de 6-1. En tout, l’équipe de Daniel Gauthier a dirigé pas moins de 48 tirs en direction du gardien adversaire pour prendre les devants 2-1 après 40 minutes de jeu.

En troisième période, les Vikings ont ajouté quatre autres filets pour confirmer cette victoire fort attendue. Entre autres, Mathis Cloutier (13e et 14e) et Alexandre Lefebvre (17e et 18e) ont inscrit un doublé dans ce gain, tandis que Mathis Aguilar (1er) et Alexandre Tessier (3e) ont complété la marque.

Revers de 5-4 contre Gatineau

Puis, le dimanche 26 janvier, à nouveau devant leurs partisans réunis à l’aréna Florian-Guindon, les Vikings n’ont cette fois pas réussi à profiter de cet élan victorieux, subissant une défaite de 5-4 en prolongation contre l’Intrépide de Gatineau, un rival de division. Pourtant, la troupe de Daniel Gauthier a réussi, au cours de ce match, à prendre les devants à trois reprises (2-0, 3-1 et 4-2), mais elle a vu l’Intrépide inscrire deux buts dans la 11e minute de jeu du dernier engagement pour créer l’égalité 4-4. Et ce qui devait arriver arriva lorsque les visiteurs, lors de leur 53e tir, en ont marqué un cinquième en prolongation.

Dans la défaite, Mathis Cloutier (15e et 16e) a ajouté un autre doublé à sa fiche, alors qu’Alexandre Lefebvre (19e) et Marek Doucet (4e) ont aussi marqué pour les locaux.

Jouer 60 minutes par partie

S’il était heureux de la victoire de 6-1 contre le Lac St-Louis, l’entraîneur-chef Daniel Gauthier l’était beaucoup moins en ce qui a trait à la défaite de 5-4 contre Gatineau. «Nous avons joué une troisième période affreuse, avons alloué 29 tirs, malgré les consignées données. Je dois avouer que j’ai de la misère à l’avaler celle-là», a-t-il commenté dans un premier temps.

Cela dit, l’objectif du coach, d’ici la fin de la saison, avec encore 11 matchs à disputer, c’est de voir ses joueurs se concentrer davantage sur les détails simples qu’ils ont à exécuter et apprendre à jouer 60 minutes par partie. «Si on fait cela, je suis confiant que nous aurons des résultats positifs et qu’on se positionnera bien en prévision des séries», d’ajouter celui-ci.

Matchs à venir

Les Vikings auront une semaine chargée à venir avec trois matchs au programme, soit contre les Chevaliers de Lévis, ce mercredi 29 janvier, à compter de 19 h 15, à l’aréna Florian-Guidon, puis les Gaulois de Saint-Hyacinthe ce vendredi 31 janvier et, enfin, les Cantonniers de Magog ce dimanche 2 février, à 16 h 45, à nouveau à l’aréna Florian-Guindon.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou la page [www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].