Une soirée d’hiver sous les flambeaux à Rosemère

La Ville de Rosemère est fière de convier, le vendredi 28 février prochain dès 19 h, tous les amateurs de ski de fond, de raquette ou de marche à une nouvelle activité familiale hivernale qui se déroulera sous les flambeaux.

«Quoi de mieux que de souligner le début du congé scolaire par une activité rassembleuse où plaisir et sport seront au rendez-vous? À Rosemère, l’activité physique représente bien plus qu’une valeur établie, c’est un véritable mode de vie. On croit souvent qu’il est plus facile de bouger durant la période estivale, mais détrompez-vous. Nous avons la chance à Rosemère de pouvoir bénéficier d’un magnifique parcours de ski de fond ou raquettes, et ce, gratuitement. Cette nouvelle activité sera également une belle occasion de faire connaître ce joyau hivernal aux Rosemèrois», a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

La soirée aux flambeaux aura lieu sur le site de l’ancien golf de Rosemère où un sentier de 3,5 km sera illuminé par environ 200 flambeaux pour le plaisir des marcheurs, des fondeurs et raquetteurs. Feu de joie, ballots de paille, café, chocolat chaud et animation réchaufferont les participants à leur arrivée! La Ville recommande aux participants d’apporter une lampe de poche ou frontale.