Une saison de sports d’hiver qui prend fin en beauté

Le succès de la nouvelle entente qui unit la Ville et le Club de golf de Lorraine pour la pratique d’activités hivernales n’est plus à démontrer. En effet, de nombreux skieurs, marcheurs et adeptes de raquettes ont partagé leur satisfaction et leur intérêt à profiter des sports d’hiver dans la municipalité. Au terme de la saison hivernale, le bilan est clair: les citoyens ont grandement apprécié.

«L’accessibilité et la proximité de ce lieu où pratiquer du sport a été la clef du succès de cette entente. Les sportifs pouvaient se balader à la tombée du jour avec une lampe frontale ou faire une randonnée en ski matinale avant de s’attabler à leur télétravail. En cette période de pandémie et de couvre-feu, bouger près de la maison apportait de nombreux avantages. Les discussions sont d’ailleurs déjà entamées dans l’objectif de reconduire cette entente l’an prochain», souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

La saison des sports d’hiver sur le golf de Lorraine est maintenant terminée. Avec le réchauffement des températures, le dégel se fait déjà sentir. Soulignons que le Club de golf de Lorraine appartient à une entreprise privée. Afin de préserver la qualité du terrain et de permettre la préparation de la saison estivale, l’accès sera également strictement interdit aux marcheurs à compter du 22 mars. La Ville demande donc à tous de respecter cette consigne.

Pour continuer à profiter de cet environnement durant la saison chaude, les citoyens peuvent s’initier au golf. Ce sport permet de socialiser et de marcher, tout en appréciant la nature. Pour plus d’information, les intéressés peuvent communiquer avec le club à info@lorrainegolf.com ou au 450 621-1740.