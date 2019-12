Si Bruce le dit!: Une première moitié de saison très satisfaisante

Lors de notre dernière semaine d’activité, avant la période des échanges de la LHJMQ, nous avons obtenu quatre points sur une possibilité de six. Nous aurions aimé connaître une séquence parfaite, sans doute. Ce fut trois matchs très importants pour notre position au classement général et je crois que d’aller chercher ce nombre de points, quatre au total, est chose positive.

Je souhaitais vraiment que l’on gagne à Victoriaville, samedi dernier, contre les Tigres. Nous avons pris l’avance au cadran, mais avons manqué d’essence au réservoir par la suite. Nous avons triché, pris des punitions qui ont fait en sorte que nous n’avons pas terminé le travail comme il se devait. Les Tigres ont profité de cette situation. Ils sont revenus dans le match pour le remporter au compte de 4-2. Cela dit, lors de la série aller-retour disputée contre les Olympiques de Gatineau, mercredi et vendredi derniers, nous n’avons pas joué selon l’identité de l’Armada. Nous avons eu besoin de seulement une période pour obtenir les victoires. Il faudra alors procéder à de petits ajustements en vue de la deuxième moitié de la campagne et, précisément, pour le prochain match contre les Remparts de Québec. Nous devons jouer les soixante minutes de chaque duel.

Pour ce qui est de la première moitié de saison, en général, je suis très satisfait. Nous voulons toujours mieux, c’est certain, alors que nous avons connu des embûches, rajeuni l’équipe l’année dernière. Nous sommes la seule équipe qui ne dénombre pas, dans son alignement, d’athlètes issus de choix de première ronde au repêchage. Nous sommes vraiment jeunes et avons vu un bon nombre d’éléments subir des blessures au cours du début de saison. Considérant cette jeunesse et les absences nombreuses, la formation s’est maintenue dans le milieu du classement. On observe beaucoup de positif, la suite s’annonce bien. Avec la période des échanges, nous souhaitons demeurer compétitifs. Si la possibilité se présente, on pourrait s’améliorer.

Notez que ma chronique sera de retour à compter du 15 janvier 2020. En mon nom et celui des membres de l’organisation, je tiens à souhaiter de joyeuses Fêtes à nos partisans.

Bruce Richardson