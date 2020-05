Une Mirabelloise à la télé nationale américaine

Sélectionnée au détriment de milliers de candidates, Cynthia Gauthier de Mirabel a participé à l’émission The Titan Games, qui sera diffusée sur NBC à compter du 25 mai. Seule Canadienne choisie, elle a notamment eu la chance de côtoyer l’acteur Dwayne «The Rock» Johnson pendant deux semaines.

Issue de l’univers des Monster trucks dans lequel elle fait sa marque depuis quelques années aux Etats-Unis et ailleurs sur la planète, Cynthia Gauthier est soudeuse de métier et anime également une émission sur les ondes de V où elle fait l’essai de véhicules moteurs destinés à faire de la vitesse, tels motos, motoneiges et bateaux. Elle avait tout pour impressionner «The Rock» qui, explique-t-elle, recherchait des athlètes avec des métiers particuliers pour participer à The Titan Games.

«J’avais eu l’idée de faire une compétition physique à la Ninja Warrior et je regardais les différentes options qui s’offraient à moi lorsque j’ai été approchée pour participer à l’émission», explique Cynthia qui, pendant les deux semaines qu’a durée la compétition, à Atlanta, en Georgie, a dû mettre de l’avant sa force, sa vitesse et son agilité afin de se mesurer, comme les 35 autres concurrents, à une médaillée d’or olympique, la boxeuse Clarissa Shields, un champion du Super Bowl, Victor Cruz, et une légende du Iron Man, Joe Thomas, pour ne nommer que ces athlètes.

«Ça été toute une super expérience ! La compétition est très féroce. Ce sont vraiment de athlètes de partout aux États-Unis qui oeuvrent dans tous les domaines. Il y a même un gars du Cirque du soleil qui est super agile !»

En auditions à Los Angeles

Cynthia sait depuis décembre qu’elle sera de l’émission The Titan Games, mais ne pouvait en glisser mots, qu’à jeudi dernier. C’est à Los Angeles qu’elle a passé les auditions, en janvier.

«C’était une audition très physique dans laquelle on nous testait à tous les niveaux. Nous étions alors une centaine d’athlètes, présélectionnés sur les milliers de candidatures reçues».

Trois semaines plus tard, la compétition débutait à Atlanta, aux côtés de l’animateur «The Rock» qui a lui-même contacté Cynthia par Instagram afin qu’elle tente sa chance après avoir vu, sur YouTube, une vidéo virale dans laquelle on aperçoit Cynthia exécuter un saut qui se termine par des tonneaux.

«Il m’a écrit ‘Wow, beau saut ‘ avec des petites mains qui applaudissent. J’avais de la misère à marcher à la suite de ce saut et je me suis dit que ç’avait valu la peine pour que The Rock m’écrive ! J’étais dans l’avion et j’avais le goût de le crier et de montrer mon cellulaire à tout le monde !»

Impliqué autant dans l’animation que dans la production de l’émission, Dwayne «The Rock» Johnson, connu mondialement, ne fait pas la grosse tête pour autant, a confirmé Cynthia Gauthier.

«Il est incroyable ! Lorsque nous l’avons rencontré pour la première fois en studio, c’est lui qui était impressionné de nous voir. Il savait déjà qui j’étais et connaissait mon profil».

Cynthia n’est pas autorisée à parler du contenu de l’émission ou encore de sa performance. Pour savoir si elle a tiré son épingle du jeu, il vous faudra suivre The Titan Games sur NBC dès le lundi 25 mai à 20 heures. La première est d’une durée de deux heures.

«Les athlètes ensemble sommes tout de suite devenus une grande famille, a conclu Cynthia. L’atmosphère était toujours très amicale. Mais durant les compétitions, je n’ai jamais vécu quelque chose de si intense de toute ma vie ! Ce fut pour moi très demandant physiquement, et mentalement.»