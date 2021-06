Une image renouvelée pour les Nordiques

Dans la foulée de la mise à jour de l’image institutionnelle, les équipes sportives compétitives du Collège ont eu droit à l’actualisation de leur identité visuelle. Cette nouvelle signature met de l’avant les valeurs et la personnalité des Nordiques sans négliger l’appartenance à l’institution.

Les Nordiques, ce sont plus de 200 athlètes qui évoluent dans sept disciplines, entourés d’une équipe d’entraîneurs et de spécialistes qui gravitent autour d’eux. Le groupe est soudé par des valeurs telles que l’engagement, l’esprit d’équipe, le leadership et la performance tant sportive qu’académique. Cette nouvelle image a été développée avec la volonté de présenter toute la force et la richesse du groupe, en déployant une facture visuelle actuelle et pérenne.

La démarche derrière le développement de cette identité a été lancée par un sondage auprès des étudiants-athlètes et de l’entourage des Nordiques, puis par un comité consultatif. Parallèlement prenait place une démarche stratégique visant à traduire les recommandations du comité, les valeurs propres aux Nordiques et leur appartenance à l’institution en une identité visuelle forte et représentative.

« Tout au long du processus de développement, il était crucial pour nous que les athlètes se reconnaissent dans un visuel épuré et moderne, tout en représentant l’appartenance à l’institution et à nos valeurs communes », mentionne Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège.