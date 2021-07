Une exposition historique sur les Jeux du Québec

Loisirs Laurentides possède une belle collection de photos et d’artéfacts des Jeux du Québec qui célèbrent cette année leurs 50 ans d’existence et que l’organisme souhaite partager avec le grand public. Une exposition en présence, pensez-y un peu! Enfin, une belle opportunité permettant à tous de sortir de chez soi et de venir partager de beaux souvenirs.

Lors de cette exposition, les participants auront l’occasion de remporter l’un des nombreux prix en se prenant en photo devant une affiche Défi 50 ans LL.

Une conférence, en formule 5 à 7

Ils auront également l’occasion d’assister à une conférence, en formule 5 à 7, de Michelle Gendron, qui a été coordonnatrice aux communications à Sports Québec pendant de nombreuses années.

Au cours de sa carrière, Mme Gendron a été un élément important de l’organisation des finales provinciales des Jeux du Québec. Elle vous partagera de nombreuses anecdotes au sujet de ce plus grand événement multisports au Québec.

Cette exposition se déroulera donc le samedi 14 août, de 10 h à 19 h 30, à la Place du Village (coin rue Blainville Ouest et de la rue St-Louis à Sainte-Thérèse), toujours en respectant les consignes sanitaires en vigueur. En cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 15 août.

Pour toute question au sujet de cet événement, vous pouvez communiquer avec Dang Thanh Bui, agent de développement, au 450-504-6080 ou par courriel , à l’adresse sports@loisirslaurentides.com.

Rappelons que, depuis 1971, Loisirs Laurentides est l’organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.

Pour en savoir davantage: [https://loisirslaurentides.com/].