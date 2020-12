Une bourse d’excellence pour un jeune escrimeur de Rosemère

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a octroyé 126 000 $ en bourses individuelles à 37 étudiants-athlètes, dans le cadre de la 29e édition du Programme de bourses Banque Nationale. Au nombre des récipiendaires, on retrouve un résident de la région.

Pratiquant l’escrime (sabre), Olivier Desrosiers, 16 ans, de Rosemère a obtenu une bourse d’excellence académique de 2 000 $.

Médaillé d’argent chez les cadets à la coupe nord-américaine de Kansas City en octobre 2019, il s’est classé sixième dans la même catégorie d’âge à la coupe d’Europe de Meylan, en France, en janvier.

Olivier possède une belle technique et un jeu très complet en plus d’être très dynamique. Il travaille beaucoup son contrôle d’espace-temps pour arriver à mieux déployer ses actions. Il souhaite que son parcours l’amène au sein des équipes canadiennes cadette, junior et senior afin de représenter le pays dans les compétitions d’envergure.

Le jeune homme est en 5e secondaire et est inscrit au programme sport élite de l’Académie Sainte-Thérèse. L’an dernier, il a maintenu une moyenne académique de 88 %. Ce dernier se destine à une carrière en finance ou en actuariat.