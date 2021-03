Un record de 574 châteaux de neige et une forte participation au Défi Sortie Fatbike

Les Défi Château de neige et Défi Sortie Fatbike en famille, organisés dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de Loisirs Laurentides, ont suscité une grande participation de la part de la population laurentienne.

Défi Château de neige, édition 2021

Le Défi Château de neige 2021 a connu un succès sans précédent dans la région alors que 574 châteaux de neige ont été construits du 4 janvier au 8 mars dernier, un record. Au niveau provincial, ce sont 4 377 châteaux de neige qui ont été érigés.

La participation au Défi Château de neige donnait également la chance de remporter de nombreux prix régionaux et provinciaux. Plus d’une centaine de prix ont été distribués dans les Laurentides.

«Cette deuxième édition dans notre région, qui s’est tenue dans un contexte de pandémie, fut au-delà de nos espérances. Nous sommes plus que fiers de la réponse de la population à ce défi qui se voulait un moyen ludique pour faire bouger jeunes et moins jeunes, de leur faire profiter des joies de l’hiver, tout en leur procurant un petit plaisir tout à fait gratuit en cette période difficile», de déclarer la directrice générale de Loisirs Laurentides, Élaine Lauzon.

Défi Sortie Fatbike en famille

D’autre part, le 13 mars, 65 personnes se sont déplacées au Parc du Domaine Vert, à Mirabel, pour participer au Défi Sortie Fatbike en famille qui se voulait une activité d’initiation à la pratique de ce sport de plus en plus populaire. À voir les sourires sur les visages des participants, il est clair que petits et grands ont apprécié leur expérience.

Loisirs Laurentides remercie son partenaire principal, le Parc Du Domaine Vert, qui a donné accès à ses sentiers et mis à sa disposition une équipe de patrouilleurs pour assurer la sécurité des participants ainsi que Cyclosphère qui a fourni les vélos.

«Les Défi Château de neige et Défi Sortie Fatbike en famille n’auraient pu être possibles sans la participation de nos nombreux commanditaires et partenaires régionaux. Soulignons également la participation des municipalités qui ont intégré les défis dans la programmation de leurs événements. À tous ceux qui nous ont jusqu’ici suivis dans cette belle aventure des activités de nos 50 ans, Loisirs Laurentides vous remercie de votre contribution au succès de ces deux événements. Restez à l’affût! D’autres défis auront lieu bientôt», d’ajouter Mme Lauzon qui invite la population à consulter le site Web et la page Facebook de Loisirs Laurentides.