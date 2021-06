Un premier repêchage à la hauteur des attentes pour les Hawks

Le premier repêchage de la Ligue nationale de hockey-balle (LNHB) avait lieu les 12 et 13 juin derniers en direct du New City Gas, à Montréal. Les Hawks de Mirabel ont d’ailleurs fait de l’attaquant Alexandre Daraîche-Richer le premier choix de l’histoire de la formation.

Le premier repêchage de la Ligue nationale de hockey-balle (LNHB) avait lieu les 12 et 13 juin derniers en direct du New City Gas, à Montréal. Les Hawks de Mirabel ont d’ailleurs fait de l’attaquant Alexandre Daraîche-Richer le premier choix de l’histoire de la formation.

« Alex était le joueur avec le plus d’habiletés disponible dans ce repêchage, a mentionné le directeur général de l’équipe Mikael Lajeunesse. On était en contact depuis longtemps avec lui et on était vraiment très heureux de pouvoir le sélectionner au huitième rang. »

Les Hawks s’étaient fait beaucoup d’attentes en vue de ce repêchage. Pour eux, cette première séance de sélection allait former les assises de l’équipe à court et moyen terme, parce que tout le monde dans l’organisation désire être compétitif dès cette année. Par ailleurs, les experts placent déjà l’équipe de Mirabel parmi les favoris.

En plus de Daraîche-Richer, les Hawks ont repêché trois autres joueurs au cours des quatre premières rondes présentées samedi. L’attaquant Mathieu Duguay, choisi au 17e rang, l’attaquant Karl Léveillé au 26e rang et le gardien Hugo Talbot-Tassi au 32e rang, un ancien porte-couleurs de l’équipe de hockey de l’Université McGill.

Lajeunesse a souligné que les joueurs repêchés lors de la première journée avaient pu se rendre au quartier général des Hawks et qu’ils avaient accompagné l’équipe pour la deuxième journée du repêchage, un facteur important selon le DG.

Ainsi, lors des rondes cinq à seize, les Mirabellois ont repêché 16 joueurs. Les Hawks ont maintenant 20 joueurs dans leur alignement, dont 19 joueurs de la région et huit qui ont gagné le championnat canadien de Dek hockey ensemble. Avant le repêchage, Lajeunesse nous avait confié qu’il souhaitait pouvoir compter sur une équipe rapide composée de joueurs d’équipe et le directeur général est extrêmement fier de la tournure des événements : « On a déjà une très bonne chimie, les joueurs s’entendent bien et c’est de très bon augure. »

Une histoire de famille

Étant donné que l’organisation souhaitait pouvoir se munir d’une identité propre et d’un caractère unique, l’équipe n’a pas hésité à réunir les membres de même famille.

Avec le 89e choix, les Hawks ont repêché Dominic Talbot-Tassi, le frère de Hugo, le gardien. L’équipe a aussi sélectionné les frères Gaël et Terrance Lubwele, respectivement choisis au 51e et 95e rang. Puis, le directeur général a décidé de sélectionner son frère Sébastien, avec le dernier choix de l’équipe.

Les pratiques et les rencontres d’équipe ont déjà commencé en vue du début officiel de la saison qui est prévu à la mi-juillet.