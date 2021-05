Un premier pas vient d’être franchi!

Après avoir subi une défaite de 6-3 en levée de rideau, contre les Olympiques de Hull, notre équipe a su se relever avec brio en remportant les trois matchs suivants (6-1, 5-2 et 4-3), et ainsi franchir un premier pas important dans ces séries éliminatoires. Nous accèderons donc à la ronde suivante qui, cette fois, opposera l’Armada aux Tigres de Victoriaville.

Lors du premier match, je dois avouer que nous avons été quelque peu indisciplinés, ce qui nous a fait perdre du «momentum». Les Olympiques ont été bons en avantage numérique (quatre buts en neuf occasions], ce qui n’a pas été le cas de notre côté [un but en quatre occasions). Cette défaite a cependant eu le mérite de nous piquer et ça nous a réveillés. Nous avons effectué les ajustements nécessaires à notre système, mais avons aussi transmis le message que la saison allait prendre fin assez rapidement si on continuait à jouer de cette façon.

Le message a été clair et précis. Nous avons un bon groupe de leaders, une équipe soudée, et les gars l’ont compris. Ils ont vraiment joué par la suite du bon hockey pour remporter cette série trois de cinq. Ils ont joué avec émotion, passion, avec énergie et dynamisme. Rien n’est parfait au hockey, mais la grosse différence, je crois, c’est au niveau des unités spéciales, que ce soit en avantage ou en désavantage numérique. On a fait de l’excellent boulot à ce chapitre.

Ce qui a aussi été plaisant, c’est que nous avons été en mesure d’utiliser tous les joueurs, sans couper le banc, comme c’est parfois le cas en séries éliminatoires. Dans notre cas, il y a eu de la profondeur de notre première à notre quatrième ligne, de notre premier à notre sixième défenseur, de nos deux gardiens de but. Tout le monde a eu du temps de jeu de qualité et cela a aidé beaucoup au résultat que nous avons obtenu.

Nous sommes de retour depuis hier (mardi) à la maison pour nous préparer à notre prochaine série, contre les Tigres de Victoriaville. C’est une bonne équipe, mature, avec beaucoup de joueurs de qualité dans son alignement. Ce ne sera pas une série facile. Ce sera un bon duel entre deux bonnes équipes de hockey. D’ici là, nous allons faire nos devoirs avant notre départ, ce jeudi, pour Québec.

Propos recueillis par Benoît Bilodeau