Un match difficile contre les puissants Phœnix

L’Armada de Blainville-Boisbriand avait deux rendez-vous de prévus à domicile, au cours de la dernière fin de semaine. Les Cataractes de Shawinigan étaient d’abord en visite au Centre d’excellence Sports Rousseau, le vendredi 6 décembre, en soirée.

Dans le cadre de ce duel attendu, la Flotte n’a pas tardé à prendre les devants, avec trois buts sans risposte et grâce aux efforts de Thomas Lacombe, Yaroslav Likhachev et Benjamin Corbeil.

Shawinigan n’a pas abdiqué. La formation de la Mauricie a fait bouger le cordage à deux reprises pour espérer remporter, mais un filet désert de Likhachev en fin de troisième période a anéanti les espoirs des visiteurs. Résultat final: 4-2 et deux points mérités pour votre Armada.

Le Phœnix est en forme

L’entraîneur-chef du Noir et Blanc, Bruce Richardson, avait l’air un peu plus mouvementé qu’à l’habitude. La veille, il était derrière son banc, mais cette fois dans le cadre d’un match au profit de Centraide Laurentides. Un magnifique événement pour une noble cause.

Cela dit, le lendemain, ce même entraîneur était de retour, au même poste, alors que ses «vraies» ouailles affrontaient le Phœnix de Sherbrooke. Il s’agissait du fameux match des toutous. Au premier but compté par l’Armada, les partisans pouvaient lancer des peluches sur la glace, pour une cause admirable.

Cependant, c’est Sherbrooke qui a sonné la charge, et ce, à trois reprises en première période. Zachary Roy a brisé la glace pour les locaux. Les toutous ont volé!

Deux buts ont ensuite été comptés par les adversaires. Benjamin Corbeil s’est inscrit au pointage, un neuvième, pour lui, cette saison. Enfin, résultat final: défaite de 6-2 devant les partisans nombreux.

Les prochains matchs

Le temps des Fêtes approche, ainsi qu’un long congé mérité pour les éléments de l’Armada. Mercredi prochain (11 décembre), les locaux rendront visite aux Olympiques de Gatineau. Les mêmes formations seront en action à Boisbriand, le vendredi 13 décembre. Le lendemain, la Flotte disputera un dernier match avant Noël, contre les Tigres de Victoriaville.

La prochaine partie sera disputée après un temps de réjouissance et de réunion, le samedi 28 décembre, contre les Remparts de Patrick Roy, à Québec.

Pour plus d’informations: [https://armadahockey.ca/].