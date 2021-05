L’attaquant Luke Henman, de l’Armada, signe avec le Kraken de Seattle

L’attaquant Luke Henman, capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand, est devenu le tout premier joueur à être mis sous contrat par le Kraken de Seattle, nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui disputera sa première saison en 2021-2022. La nouvelle a été rendue publique cet après-midi, mais c’est samedi soir que le joueur qui vient d’avoir 21 ans l’a apprise.

Originaire de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, Henman, choix de deuxième ronde de l’Armada en 2016, avait été repêché par les Hurricanes de la Caroline en 2018 en quatrième ronde (96e), mais n’avait pas conclu, depuis, d’entente avec l’organisation.

En cinq saisons avec l’Armada, il totalise 75 buts et 236 points en 253 matchs, incluant ceux inscrits en séries éliminatoires. Cette saison, il a cumulé 16 buts et 27 aides, pour un total de 43 points. Jusqu’à maintenant, en séries éliminatoires, il compte 6 buts et 2 aides en 7 matchs.

Plus de détails à venir…