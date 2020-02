Un couple de patineurs sera des prochains Mondiaux juniors

Une poignée d’athlètes en patinage artistique de la MRC de Thérèse-De Blainville connaissent d’excellents résultats présentement, sur les scènes canadienne et internationale. Yvan Desjardins, un entraîneur qui suit de très près l’évolution de ces espoirs, n’a que de bons mots et de belles nouvelles à partager, en vue des Championnats du monde junior qui se dérouleront en début mars, dans la capitale estonienne qu’est Tallin.

C’est à cet endroit que Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier, un couple de patineurs d’ici, seront en action, et ce, très prochainement. Ils reviennent tout juste d’une compétition en Allemagne, où ils ont remporté la première place. Avec cette victoire, ils sont assurés d’une présence à cette compétition d’envergure, présentée en Europe du Nord et mettant en vedette ce que l’on peut considérer comme étant la crème de la crème au niveau mondial.

Ce couple de sportifs des Basses-Laurentides est d’ailleurs devenu médaillé de bronze junior, comme le mentionne M. Desjardins, en entrevue téléphonique. «Ils ont atteint des objectifs importants, alors qu’ils étaient à leur première année junior. Ils ont connu leur première compétition internationale en octobre, en Pologne. Ce fut de belles performances!»

Pour faire une belle suite à leur podium obtenu aux Championnats canadiens, ils devaient se rendre en sol allemand; endroit où ils disputaient une compétition en vue des fameux Championnats du monde de Tallin.

«Ils envoient deux couples canadiens en Allemagne et celui qui performe le mieux va directement en Estonie pour représenter notre pays aux Mondiaux juniors!»

Des performances individuelles

Comme les autres patineurs soulignés dans cet article, Anthony Paradis s’entraîne au sein de l’école Excellence Rosemère, un plateau sport-études reconnu par Patinage Québec qui regroupe d’excellents athlètes de la région, ainsi que des entraîneurs des plus qualifiés, qui poussent sans cesse les jeunes vers l’excellence.

«Anthony évolue dans la catégorie prénovice, ayant participé au Défi du Canada. Il s’agit ici du Championnat canadien pour sa catégorie.»

L’athlète âgé de 12 ans a d’ailleurs terminé au 4e rang l’année dernière, à pareille compétition. Lors de l’édition présentée en décembre, à Edmonton, il est devenu vice-champion canadien dans sa division. «L’objectif était de monter sur le podium et il a réussi! Anthony a vécu une expérience et des prestations incroyables.»

Un autre patineur, Nicolas Nadeau, a terminé 5e au Canada, chez les seniors, aux mêmes championnats nationaux; ce qui était très près du top 3 qu’il s’était fixé comme objectif, afin de poursuivre sa saison aux Championnats des quatre continents.

«Nous sommes à préparer des nouveautés pour la prochaine saison, de son côté. La compétition à venir sera au mois d’août. Il aura cependant des spectacles prévus très bientôt. L’objectif, pour Nicolas, sera de préparer le tout!»

Cela dit, d’autres athlètes de la région ont participé à ce fameux rendez-vous, soit Britannie Grenier (6e chez les juniors dames), Emmanuelle Proft (11e chez les juniors dames), ainsi qu’Esther Feinberg et Alexandre Simard (6e chez les couples juniors). Ce dernier a également décroché une 18e place chez les juniors messieurs.

«Nous avons une belle relève qui se prépare pour les Championnats québécois! Comme mentionné, nous sommes un plateau sport-études reconnu par Patinage Québec et nous offrons l’encadrement parfait pour que les athlètes se développent sur la scène nationale et internationale», de conclure Yvan Desjardins, entraîneur à l’école rosemèroise.

Pour plus d’informations concernant cette institution sportive et pour suivre les performances de ses athlètes d’exception, visitez la page Facebook officielle nommée «École Excellence Rosemère».