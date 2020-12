Sports d’hiver: Lorraine bonifie son offre d’activités

Les Lorrains ont toutes les raisons de passer l’hiver à l’extérieur cette année puisqu’ils ont dorénavant accès gratuitement à une offre d’activités bonifiée, à la suite de la signature d’ententes avec le parc du Domaine Vert, à Mirabel, et avec le Club de golf de Lorraine.

Parc du Domaine Vert

À compter de maintenant et jusqu’au 30 avril 2021, les citoyens de Lorraine ont accès gratuitement à l’ensemble des activités et aux installations du parc, exception faite des événements payants et des activités organisées. Ils devront présenter une pièce d’identité avec photo lors de chaque passage de leur véhicule, à l’exception des enfants âgés de moins de 5 ans. Les citoyens qui auraient déjà acheté leur abonnement saisonnier seront remboursés par l’organisme.

Anneau de glace, butte de glisse, pistes de ski de fond, pistes de fatbike, sentiers de raquette et boucles de marche font partie de l’offre d’activités hivernales de ce grand parc régional situé à seulement 10 km de Lorraine. Les heures d’ouverture pour la saison hivernale sont de 8 h 30 à 16 h 30. Cette entente ne garantit toutefois pas une place ou un espace de stationnement. [www.domainevert.com]

Club de golf de Lorraine

Autre bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond (pas classique et pas de patin), deux boucles d’environ 4 km chacune seront damées et balisées au golf de Lorraine cet hiver et un corridor de marche sera aménagé. Les plus jeunes pourront quant à eux s’amuser sur la butte de glisse qui sera confectionnée, et les passionnés de patinage profiteront d’un horaire élargi, sur réservation, pour le patinage libre à l’aréna. L’entretien des pistes sera assuré chaque semaine par une entreprise privée spécialisée. [www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-espaces-verts]

Le maire Jean Comtois s’avoue très fier de ces nouvelles offres de service. «Les citoyens nous demandent depuis longtemps d’avoir accès à des pistes de ski de fond à Lorraine. Plusieurs ont réitéré ce souhait lors de la dernière consultation publique portant sur les parcs et les espaces verts. Voilà qui démontre bien que les commentaires sont lus et entendus. À Lorraine, on travaille fort pour divertir et faire bouger nos citoyens. L’activité physique et le grand air font un bien immense au moral et contribuent à éloigner la dépression et l’anxiété liées au contexte de la pandémie. Bouger, c’est bon pour le corps, la tête et le cœur! Il ne manque plus que quelques bordées de neige pour apprécier pleinement notre hiver québécois», dit-il.

Au cours des prochaines semaines, différents éléments de signalisation seront déployés sur les deux boucles du golf de Lorraine. Les usagers des pistes aménagées seront invités à respecter la signalisation afin d’assurer la bonne cohabitation entre fondeurs et marcheurs. De plus, le respect des consignes sanitaires émises par la Direction de santé publique sera de mise. Soulignons également que les conditions d’accès au parc du Domaine vert peuvent changer sans préavis. Les citoyens sont invités à consulter les mesures en vigueur en tout temps avant de se déplacer.