Ski de fond: la Coupe du Québec est annulée

La situation actuelle en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19) et les directives de la Santé publique forcent la Fédération de ski de fond Québec (SFQ) à annuler la Finale de son circuit Coupe Québec qui était prévue les 10-11-12 avril 2020 à Morin-Heights.

C’est à regret et par solidarité que le Club Fondeurs-Laurentides se voit dans l’obligation de suivre cette directive et d’annuler l’événement. Toutes les personnes impliquées dans l’organisation seront contactées afin de les aviser de la situation. Nous désirons remercier tous nos partenaires et commanditaires de leur engagement pour cet événement, sans qui celui-ci n’aurait pas lieu.

« Soyez assurez que la sécurité de nos membres et de leur famille prime avant tout. » a déclaré Daniel Roch, président du club, en lien avec les décisions prises par l’organisme.

Dans cette même lignée, toutes les activités du club sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Une mise à jour se fera régulièrement auprès de nos membres pour les tenir au courant de la situation dans les prochaines semaines.