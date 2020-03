Série NASCAR Pinty’s: De nouvelles couleurs pour la voiture d’Alex Tagliani

Le pilote de course automobile Alex Tagliani qui réside à Bois-des-Filion, a dévoilé en présence de Guillaume Dubois, directeur de Marketing chez Upjohn, une division de Pfizer, les nouvelles couleurs de la Chevrolet Camaro numéro 18 de l’équipe 22 Racing.

Les nouvelles couleurs mettent en vedette VIAGRA qui se joint à RONA et St Hubert à titre de co-commanditaire principal pour la saison de course 2020 de la série NASCAR Pinty’s. Lors de la présentation officielle au Salon international de l’Auto de Québec, Alex a également souligné l’arrivée de partenaires secondaires additionnels qui se joindront aux trois principaux commanditaires de l’équipe pour les 13 épreuves du championnat NASCAR canadien.

«À l’approche de la saison NASCAR Pinty’s 2020, nous avons beaucoup de choses à vous annoncer, dont un nouveau commanditaire qui apporte de nouvelles couleurs sur la voiture de course de l’équipe 22 Racing. C’est donc un honneur de s’associer à une marque aussi emblématique que VIAGRA à titre de co-commanditaire principal de notre équipe de course», a déclaré Alex Tagliani.

«La participation de VIAGRA à notre sport est un prolongement de l’objectif continu de la marque de refléter l’esprit de vitalité associé aux hommes étant proactifs et ouverts à leur santé et leur bien-être. À titre de pilote, c’est avec fierté que je présente cette voiture aux amateurs de NASCAR. J’espère compléter une saison 2020 qui sera à la hauteur de nos attentes et qui sera remplie de podiums et de victoires.»

«Je suis très heureux de voir VIAGRA, qui vient de célébrer ses 20 ans d’anniversaire au Canada, devenir l’un des co-commanditaires principaux de la voiture de course numéro 18. La Chevrolet Camaro de l’équipe 22 Racing continuera de porter les couleurs RONA et St-Hubert avec qui d’ailleurs on travaille à dévoiler très bientôt quelque chose. J’aimerais ici mentionner les compagnies CanTorque et La Petite Bretonne qui poursuivront leur longue relation avec moi tout comme 440 Laval Chevrolet. Je dois aussi souhaiter la bienvenue à deux nouveaux venus: l’équipe Gestion de flotte Tristan et celle d’Andy Transport. Je suis très reconnaissant à tous», a ajoutéTagliani.

Au cours de l’hiver, l’équipe de Tagliani a travaillé d’arrache-pied pour préparer la Chevrolet Camaro numéro 18 VIAGRA/RONA/St Hubert pour la saison de course afin qu’elle soit hyper compétitive. Alex a aussi mis en oeuvre plein de projets, dont des concours en collaboration du GP3R, concours qui permettront à plusieurs amateurs d’être présents avec l’équipe 22 Racing lors du Grand Prix de Trois-Rivières en août prochain.

Changements en série NASCAR

Les officiels de la série NASCAR Pinty’s n’ont pas chômé non plus afin de présenter un calendrier de courses plus varié en 2020. Plusieurs changements ont été apportés avec la disparition des épreuves de Riverside Speedway en Nouvelle-Écosse, l’Autodrome Saint-Eustache et la course américaine au New Hampshire Speedway. Ces épreuves seront remplacées par le retour du circuit Sunset Speedway et celui d’ICAR à Mirabel et une nouveauté au Ohsweken Speedway en Ontario. L’épreuve du Circuit ICAR, qui revient en 2020 après trois ans d’absence, sera disputée le 12 septembre.