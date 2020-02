Si Bruce le dit!: Se regrouper, bien performer, bâtir sur du positif

Nous avons disputé deux rencontres au cours de la dernière semaine, d’abord contre les Tigres de Victoriaville (vendredi 21 février) et ensuite contre les Voltigeurs de Drummondville, deux jours plus tard. Nous avons vécu une histoire semblable à celle de la semaine dernière; nous n’avons pas joué du mauvais hockey. Le résultat n’aura pas été en notre faveur. Encore une fois, nous n’avons pas été capables de capitaliser sur les erreurs de nos adversaires.

Il ne reste pas beaucoup de rencontres à la veille des séries éliminatoires, soit une douzaine à disputer au moment où je vous parle. Notre but principal, d’ici là, sera de se regrouper, de bien performer dans le but de bâtir sur le positif et arriver en séries avec la bonne attitude.

L’atmosphère est très bonne dans le vestiaire. Les gars voient qu’ils sont présentement premiers dans la division. Nous sommes deuxièmes dans notre conférence. Il s’agit ici d’une mauvaise passe. Lors d’une saison, nous vivons de bons et mauvais moments. C’est normal. Il s’agit d’une expérience essentielle dans le développement des joueurs. Nous devons ressortir de cette séquence, aller chercher des victoires, du positif, pour mieux grandir en tant que groupe.

Cela dit, la semaine des Journées de la persévérance scolaire (JPS) est maintenant derrière nous. En ce sens, je tiens à adresser un message à tous les jeunes étudiants des Basses-Laurentides, ainsi qu’aux membres de la relève de tous les sports qui représentent notre région, et ce, à toutes les échelles, que ce soit provincial, national ou même international. On sait que les bons résultats académiques vont de pair avec la sphère sportive. Pour notre organisation et nos jeunes, les études sont une priorité qui leur permet d’évoluer au sein d’une ligue élite. C’est clair pour nous tous; jouer au hockey est un privilège qui doit être accompagné d’efforts soutenus au niveau scolaire. À tous les jeunes de la région, continuez sur le chemin de la persévérance. Cela vous permettra de réaliser de grandes choses.

Sur ce, bonne semaine, partisans de l’Armada.

Bruce Richardson