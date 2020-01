Saint-Eustache et Rosemère vont accueillir le tournoi midget espoir

Pas moins de 21 équipes du réseau de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) se disputeront, du jeudi 23 janvier au dimanche 26 janvier prochains, les honneurs du tournoi midget espoir, une compétition qui rassemblera les meilleurs joueurs de 15 et 16 ans, qui ne jouent pas au niveau midget AAA.

L’événement, sous la responsabilité de l’organisation des Seigneurs des Mille-Îles pour une troisième année de suite, sera placé sous la présidence d’honneur de Charles-Félix Bouchard, justement un ancien joueur des Seigneurs des Mille-Îles. Celui-ci a été contraint, en 2018, d’arrêter de jouer au hockey à sa dernière année midget espoir, à la suite d’un diagnostic du sarcome d’Ewing (une tumeur maligne au niveau des os et des tissus mous) à la jambe droite.

À la suite des traitements de chimiothérapie et de chirurgie qu’il a reçus, Charles-Félix Bouchard est présentement en rémission et vient de débuter des études au niveau collégial dans le but de devenir éventuellement médecin.

«Pour l’organisation des Seigneurs et nos joueurs, Charles-Félix représente un modèle de courage et de persévérance» , d’indiquer Sylvain Larivière, vice-président finances pour les Seigneurs des Mille-Îles, organisation qui regroupe cinq équipes de niveaux pee-wee AAA (Relève et Élite), bantam (Relève et Élite) et midget espoir constituées de joueurs provenant de cinq associations de hockey mineur des Basses-Laurentides.

Deux joueurs étoiles des Seigneurs

Un certain Alexis Lafrenière, de Saint-Eustache, a d’ailleurs déjà porté le chandail des Seigneurs des Mille-Îles, aux niveaux pee-wee et bantam, avant de se retrouver avec les Vikings de Saint-Eustache et l’Océanic de Rimouski. Il pourrait d’ailleurs être le tout premier joueur à être réclamé au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), en juin prochain.

Un autre joueur nommé Nathan Légaré, un autre Eustachois qui, en juin dernier, a été repêché par les Pingouins de Pittsburgh en troisième ronde, a aussi évolué aux niveaux pee-wee et bantam pour les Seigneurs des Mille-Îles.

Le déroulement du tournoi

En trait à ce tournoi midget espoir proprement dit, il se déroulera les premiers jours, à la fois au Complexe Walter-Buswell, à Saint-Eustache, et à l’Aréna Rosemère. Les matchs des rondes demi-finale et finale seront cependant tous disputés à Saint-Eustache, le dimanche 26 janvier.

Notons qu’il en coûtera 8 $ par adulte pour assister à l’un de ces matchs, mais que les jeunes de la région qui porteront le chandail de leur association de hockey mineur pourront entrer tout à fait gratuitement pour encourager l’équipe et les joueurs de leur choix.

Pour en savoir davantage sur les Seigneurs des Mille-Îles, il suffit de consulter le [http://www.seigneurs.ca].