Retour à la compétition: Loisirs Laurentides se réjouit

Mme Lauzon salue la résilience des athlètes et de toutes les personnes qui ont été affectés par la pandémie. « Les gestionnaires des clubs et associations sportives et récréatives ont fait preuve d’une grande détermination et d’imagination pour venir à bout de poursuivre leurs activités malgré la situation. Cette annonce constitue la lumière d’un long tunnel qu’ils ont eu à traverser », mentionne Mme Lauzon, rappelant qu’en temps de Covid. Loisirs Laurentides soutient les organismes non seulement au niveau sportif et récréatif, mais aussi au niveau culturel, plein air et camps de jour.