Repêchage de la LHJMQ: Antonin Verreault choisi au deuxième rang

Pas moins de 11 joueurs des Vikings de Saint-Eustache ont été repêchés, en fin de semaine dernière, par des équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), dont l’attaquant Antonin Verreault, de Mirabel, choisi au deuxième rang par les Olympiques de Gatineau.

Après l’excellent Alexis Lafrenière qui, en 2017, avait été repêché au premier rang par l’Océanic de Rimouski, et qui sera vraisemblablement le tout premier choix lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), il s’agit du rang le plus avancé en 15 ans d’histoire pour un membre des Vikings, de signaler l’organisation eustachoise.

Tenu pour la toute première fois, vendredi soir et samedi après-midi derniers, de façon virtuelle sur la chaîne YouTube de la LHJMQ en raison de la COVID-19, ce repêchage a vu les Olympiques de Gatineau faire le plein de joueurs dès la première ronde, eux qui ont sélectionné Tristan Luneau, des Estacades de Trois-Rivières, au tout premier rang, puis Antonin Verreault au deuxième rang et Samuel Savoie, des Flyers de Moncton, une équipe de la Ligue de hockey midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, au quatrième rang.

«Un joueur habile, bon sur la pression et qui carbure à la pression… Un vrai Olympique. Il était d’ailleurs extrêmement content de se faire sélectionner par notre organisation», de confier Martin Raymond, directeur général adjoint au sujet du second choix de cette première ronde.

La fiche d’Antonin Verreault

À sa première saison avec les Vikings de Saint-Eustache, Antonin Verreault, qui aura 16 ans le 28 juillet prochain, a marqué 17 buts et récolté 31 aides, pour un total de 48 points, en 39 matchs. En séries éliminatoires, le joueur qui fait 5 pi 7 po et 155 lb a ajouté trois autres buts et trois autres aides à sa fiche.

Le joueur reconnu pour sa détermination, sa vitesse et son intelligence sur la glace a été nommé joueur de la semaine du circuit de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ) à une reprise. En deux matchs, lors de la deuxième semaine du calendrier, le # 22 de la formation eustachoise avait amassé cinq points, dont trois buts et deux aides. Il a d’ailleurs été nommé le joueur offensif du mois de septembre 2019 en vertu d’une fiche de 15 points en seulement huit matchs.

Il a aussi participé, en février dernier, aux Olympiques de la jeunesse, à Lausanne, pendant lequel il a récolté cinq points en quatre parties pour aider le Canada à remporter la médaille de bronze.

En outre, le jeune hockeyeur a remporté le trophée Patrice Bergeron, remis au meilleur joueur sur glace et hors glace, en plus d’être reconnu comme le joueur gentilhomme de la campagne midget AAA.

Et dix autres Vikings

Si le nom d’un joueur des Vikings de Saint-Eustache s’est fait entendre assez rapidement, il aura cependant attendre à la quatrième ronde pour qu’un autre membre de l’équipe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier soit sélectionné par une équipe du circuit Courteau, à savoir le gardien Mathis Rousseau choisi par les Mooseheads de Halifax au 61e rang. Toujours dans cette quatrième ronde, Alex Blais (71e, Saguenéens de Chicoutimi) et Mathis Aguilar (76e, Islanders de Charlottetown) ont aussi connu pareil sort.

En cinquième ronde, c’était au tour d’Alexandre Tessier (78e, Mooseheads de Halifax), Zachary Gaudette et Samuel Lachance (81e et 82e, Remparts de Québec) Alexandre Lefebvre (90e rang, Océanic de Rimouski) et Charles McMahon (94e, Voltigeurs de Drummondville) d’être repêchés.

En neuvième ronde, le nom de Samuel Lemaire (161e, Voltigeurs de Drummondville) s’est fait entendre, suivi en dixième ronde de celui de Marek Doucet (173e, Cataractes de Shawinigan).

Au total, 83 joueurs de la LHMAAAQ ont été réclamés lors ce repêchage 2020 de la LHJMQ.