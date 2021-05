Quatre jeunes hockeyeurs de la région méritent une bourse de 2 000 $

Grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal, qui en est à sa 14e année d’existence, quatre jeunes étudiants-athlètes en hockey de la région, s’étant notamment démarqués par leurs résultats académiques, recevront une bourse de 2 000 $ chacun.

Ceux-ci font partie d’un groupe de 25 boursiers qui se partagent au total 50 000 $ et dont les noms ont été dévoilés le 24 mars dernier. Ils ont été retenus non seulement en raison de leur talent et de leurs accomplissements sportifs, mais surtout grâce à «leur parcours académique des plus méritoires en cette saison pour le moins particulière», précise la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) qui gère ce programme en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Deux filles et deux garçons

Les jeunes boursiers sont d’abord, dans le volet féminin et la catégorie «Excellence académique», Ellie Lacombe, 17 ans, de Boisbriand, et Catherine Proulx, 16 ans, de Mirabel, qui étudient toutes deux à l’école Saint-Gabriel, en plus d’évoluer toutes deux pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière, une formation de hockey féminine élite de niveau midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Dans le volet masculin, dans la catégorie «Excellence académique«, nous retrouvons le nom d’Edouard Gauthier, 17 ans, de Blainville, un joueur du Phénix du Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) et étudiant à ce même collège, ainsi que celui, dans la catégorie «Soutien à la réussite académique et sportive», de Mathis Aguilar, 16 ans, de Mirabel, un joueur d’avant évoluant avec les Vikings de Saint-Eustache (LHMAAAQ) qui étudie à l’école Saint-Gabriel.

Saluer l’effort et la résilience

«Voici déjà 14 ans que nous sommes fiers de faire équipe avec la FAEQ pour reconnaître la persévérance et les réalisations d’étudiants-athlètes en hockey œuvrant parmi l’élite de leur niveau et pour leur offrir notre appui. En cette année atypique, qui a vu l’annulation de matchs et de tournois de hockey, ainsi que l’obligation de s’adapter à l’enseignement scolaire virtuel, nous considérons qu’il est d’autant plus important de saluer leurs efforts et leur résilience. Nous sommes résolus à les encourager à poursuivre leur cheminement académique et sportif en hockey et à garder le cap vers leurs rêves et leurs ambitions», a notamment tenu à signaler Geoff Molson, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien, lors de la remise virtuelle de ces bouses.

Depuis 14 ans donc, plus de 550 000 $ ont été remises à 345 boursiers et boursières âgés entre 15 et 18 ans, grâce à ce programme parrainé par Club de hockey Canadien.

Notons, enfin, que plusieurs boursiers évoluent actuellement au sein de ligues professionnelles ou ont participé à des Jeux olympiques, notamment Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Ann-Renée Desbiens, Lauriane Rougeau, Alexis Lafrenière, Anthony Duclair, Maxime Comtois, Samuel Girard, Samuel Blais, Michael Matheson et Nicolas Roy.