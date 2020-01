Prix Mathieu-Darche : Les récipiendaires sont connus

Les responsables du programme hockey des Diabolos de l’école secondaire Lucille-Teasdale, de Blainville, annoncent l’identité des sept récipiendaires des prix Mathieu-Darche remis à des élèves et athlètes qui se sont illustrés dans les sphères sportive et scolaire, lors de la première étape.

Il s’agit de Jonathan Tremblay (M12 majeur 2), Samuel Clément (M12 majeur), Kevin Pélissier (M13 majeur), Raphaël Lavoie (M15 majeur), Sébastien Côté (M15 élite), Xavier Lachance (M17 majeur) et Marc-Antoine Lavoie (M18 majeur).

Aux dires de l’entraîneur Julien Tremblay et du coordonnateur académique Martin Pouliot, ces récipiendaires, leaders à leur manière pour leurs formations respectives, sont tous d’excellents élèves et hockeyeurs. Ils sont responsables, passionnés, respectueux, ayant ce désir d’apprendre, de s’améliorer et d’adhérer à la philosophie du programme hockey. Ils ont tous un comportement irréprochable sur la glace, lors des entraînements et, bien entendu, sur les bancs d’école.

Or, le choix de ces jeunes personnes méritantes est toujours difficile pour le groupe de sélection. Les résultats sont excellents pour l’institution d’enseignement quant au programme hockey. Pour la première étape scolaire 2019-2020 et l’ensemble des équipes, le taux de réussite à l’école se chiffre à 96,2 %.

«Comme chaque année, on se retrouve avec une bonne cuvée de jeunes qui pourraient se mériter les prix, que ce soit pour les excellents résultats scolaires, le comportement et, bien entendu, l’apport au niveau sportif. C’est définitivement le cas de nos formations du primaire, les M12. Plusieurs options étaient sur la table. Le choix a été assez difficile», de signaler fièrement Martin Pouliot, sans rien enlever à la grande qualité des récipiendaires actuels, considérés tels des modèles de détermination pour leurs coéquipiers.

Résultats collectifs

Les Diabolos ont d’ailleurs connu d’excellents résultats dernièrement, sur le plan collectif. Ils sont champions du Tournoi du Séminaire Saint-Joseph à deux reprises (M12 majeur 2 et M13 majeur), du Tournoi de Jay Peak (M12 majeur), du Tournoi Can-Am (M15 majeur), ainsi que finalistes au Tournoi du Lower Canada College (M18 majeur).

Actuellement, le M15 élite est 3e au classement, dans sa catégorie et dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Finalement, le M17 majeur se retrouve 5e au classement, mais avec plusieurs matchs en main. Ça promet!

Showcase Trévi et recrutement

L’école secondaire Lucille-Teasdale accueillera un événement «showcase» du 17 au 19 janvier, dans le cadre de la présentation de 15 matchs du calendrier régulier de la LHPS. Présenté par Trévi, le tout se déroulera au domicile de l’Armada de Blainville-Boisbriand, soit au Centre d’excellence Sports Rousseau.

De plus, les Diabolos sont actuellement en période de recrutement pour l’année 2020-2021, en vue de leurs prochains camps de sélection. Les gens intéressés sont invités à consulter, sur Facebook, la page officielle du programme hockey blainvillois (ESTL Hockey). Vous pouvez transmettre vos demandes et questions directement à Nicolas Dutil, par courriel, au nicolas.dutil@cssmi.qc.ca.