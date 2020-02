Pour le match du 11 mars: Association entre le Rocket et le Centre Marie Eve

Le Centre Marie Eve est fier d’annoncer son association avec le Rocket de Laval et invite la population à assister au match de hockey qui sera présenté le 11 mars 2020, à 19 h, à la Place Bell (1950, rue Claude-Gagné).

Pour l’équipe du Centre Marie Eve, composée uniquement de femmes, pas besoin d’être fan de hockey pour souhaiter assister à ce match. Il suffit de vouloir passer une soirée animée avec des amis, des collègues ou avec la famille dans une ambiance enlevante! C’est aussi une belle occasion d’initier les enfants au hockey à un prix abordable.

Plus qu’une simple partie de hockey, cet événement se veut aussi une occasion pour vous d’encourager la mission du Centre Marie Eve. En effet, pour chaque billet acheté avec le code promotionnel CME2020, 4 $ leur sera remis. Pendant le match, vous pourrez également participer à un tirage moitié-moitié pour aider à amasser plus de fonds et courir la chance de remporter la cagnotte.

Le Centre Marie Eve

Rappelons que le Centre Marie Eve est un organisme communautaire autonome des Basses-Laurentides qui œuvre auprès des femmes enceintes et mères en difficulté ayant des enfants de moins de deux ans. Depuis 37 ans, il offre des cours prénataux, des ateliers, des visites à domicile ainsi qu’un soutien personnalisé aux familles avec l’apport d’une quinzaine d’employées. L’ensemble de ses services est offert gratuitement via 3 points de services: Blainville, Saint-Jérôme et Saint-Eustache. En 2018-2019, ce sont 510 mères et 791 enfants qui ont bénéficié des services sur l’ensemble du territoire.