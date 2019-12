Philippe Benoît est champion canadien

Le 23 novembre, à Bancroft en Ontario, le Mirabellois Philippe Benoît était du Rallye Tall Pines, dernière épreuve de la saison 2019 en marge du Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC). Philippe et son coéquipier, Éric Dubé, l’ont emporté avec leur Mini Cooper 2 roues motrices. C’est une première dans l’histoire de retrouver une voiture 2RM au sommet du classement général du CREC.

Philippe Benoît et Éric Dubé sont apparus comme des imbattables lors de cette compétition ultime, menant le classement CREC du début à la fin pour filer vers une indiscutable victoire conquise avec 1 minute et 49 secondes d’avance sur leurs plus proches rivaux, les Ontariens Jeremy et Benjamin Drake, recrues cette saison en rallye avec leur Subaru 2.5 RS.

«Sur des routes aussi piégeuses que celles du Rallye Tall Pines, alors que tantôt de fines couches de glace, tantôt de la boue, recouvraient les routes de gravier qui composent cet événement de tradition, imposer une voiture 2 roues motrices comme l’ont fait Benoît et Dubé n’est pas un mince exploit» , écrit l’organisation du CREC dans un communiqué de presse acheminé aux médias.

Avec cette victoire toutes-catégories au Rallye Tall Pines, Philippe Benoît rejoint David Bérubé au deuxième rang du classement général final 2019, derrière Matthew Ballinger, qui avait remporté le Black Bear Rally plus tôt dans la saison. Sébastien Clark et André Leblanc complètent le top 5.

Rappelons que le Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC) totalise huit épreuves, réparties entre l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes. La saison 2020 débutera le 1er février prochain, à l’occasion du Rallye Perce-Neige, à Maniwaki (Québec).