Phil Shaw: un dernier tour de piste

(CA) – Le skieur de fond de renommée internationale Phil Shaw a annoncé la semaine dernière qu’il quitterait Rosemère à la fin de mai pour emménager à Val-Morin. Les Rosemèrois qui avaient pris l’habitude de le saluer lorsqu’il skiait à roulettes dans les rues ont donc une ultime chance de le faire, ces jours-ci. À la fin de mai, alors qu’un camion de déménagement transfèrera ses meubles et effets personnels vers sa nouvelle résidence, celui qui a participé à de nombreuses courses de ski de fond en Europe, et qui continue de le faire malgré sa cinquantaine, skiera à roulettes de Rosemère à Val-Morin. Il fait toujours les choses en grand ce Phil Shaw. Bonne continuité! Sur cette photo prise le 25 mars, Phil et sa conjointe Annie, s’apprêtaient à rouler dans les rues de Rosemère.