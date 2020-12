Patinage libre à l’aréna de Lorraine dès le 5 décembre

La Ville de Lorraine est heureuse d’annoncer à ses citoyens qu’ils pourront de nouveau patiner à l’aréna de Lorraine, et ce, à compter du 5 décembre prochain.

Le nombre d’usagers maximum en même temps sur la patinoire étant de 18 personnes, la réservation en ligne est obligatoire et l’activité est réservée aux résidents de Lorraine. Premier arrivé, premier servi, et maximum d’une inscription par jour.

En semaine, l’aréna est accessible le jeudi de 18 h 30 à 19 h 15, de 19 h 30 à 20 h 15 et de 20 h 30 à 21 h 15; ainsi que le vendredi de 18 h à 18 h 45, de 19 h à 19 h 45, et de 20 h à 20 h 45. Dans les deux cas, la réservation en ligne est obligatoire et peut se faire à compter du samedi précédent, à 9 h, jusqu’au mercredi midi.

Il est aussi possible de patiner le samedi et le dimanche, de 13 h à 13 h 45, de 14 h à 14 h 45, et de 15 h à 15 h 45. Les réservations sont obligatoires et acceptées à compter du lundi précédent, à 9 h, jusqu’au vendredi midi.

Soulignons que le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les gens âgés de 10 ans et plus, et ce, en tout temps, incluant sur la patinoire. Les consignes à respecter en ces temps de COVID-19 sont disponibles au [https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-espaces-verts] (section « Patinage et glissade »).

L’horaire des fêtes sera mis en ligne sous peu à la même adresse.