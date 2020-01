Patinage de vitesse : Une journée d’initiation pour les jeunes

(N. T-P.) – Le Club de patinage de vitesse Rosemère–Rive-Nord (CPVRRN) convie les enfants des Basses-Laurentides à une porte ouverte qui se tiendra à l’aréna municipal de Rosemère (155, rue Charbonneau), le dimanche 19 janvier. Cette journée spéciale débutera sur le coup de 10 h 30, avec des démonstrations de groupes élite et excellence (12 à 17 ans) et du membre de l’équipe nationale de patinage de vitesse, Cédrik Blais. Une séance d’autographe suivra avec l’invité de marque. Les jeunes pourront ensuite faire des essais sur glace avec des patins réguliers ou de longues lames. Pour plus d’informations et pour réserver une place : https://www.cpvrrn.org. Café, jus et collations seront offerts. Marc Pelletier, propriétaire de la boutique Xact Performance, spécialisé en équipement de patinage de vitesse, sera de l’activité. Des prix de présence y seront aussi offerts, d’une gracieuseté de Mathieu Thauvette et Benoît Gravel, du Sports aux puces de Saint-Eustache.