Parc du Domaine Vert: Des beautés de la nature hivernale à découvrir

À l’aube de la saison froide et en ces temps pandémiques, le Parc du Domaine Vert, à Mirabel reste un endroit de prédilection pour les amateurs de plein air, de glisse et de patin sur glace. Une fois que les conditions d’hiver le permettront, les citoyens sont conviés à s’habiller chaudement et à jouer dehors en toute sécurité, seuls ou avec les membres de leurs bulles familiales, habitant la même résidence.

Les férus de ski de fond seront choyés, le moment venu, alors qu’il sera loisible de profiter d’une balade en forêt pour son entraînement personnel ou encore pour observer les beautés de la nature. Le parc offre un large réseau de ski de fond. Aussi, il sera possible de s’adonner à la raquette, qu’elles soient en babiche ou en aluminium, et sillonner les sentiers à travers les bois. Les visiteurs pourront s’arrêter un instant, écouter les chants de la nature, respirer l’air frais et savourer un moment de tranquillité.

Les enfants pourront également profiter d’une butte de glisse en apportant leur «Crazy-carpet». Notons que, pour des raisons de sécurité, les équipements comme les «Trois skis», les traîneaux à coque rigides et les traînes sauvages sont interdits.

En outre, les amateurs de patin pourront parcourir un anneau glacé d’environ 1 km. Les randonnées pédestres, en toute simplicité et sans équipement requis, sont aussi permises.

Afin de permettre aux gens de vivre une expérience agréable, les responsables du parc invitent à la courtoisie au respect. Les chiens ne sont d’ailleurs pas admis l’hiver sur le site, même dans le corridor canin qui reste fermé lors de cette saison.

COVID-19 : Des règles à suivre

En raison de la situation actuelle, le Parc du Domaine Vert doit remplir certaines obligations en lien avec la santé publique, pour la sécurité de son personnel et de ses visiteurs. Il est en ce sens préférable de rejoindre un préposé du service à la clientèle pour obtenir plus d’informations et de l’accompagnement lors de la planification de votre journée.

Notons qu’aucun regroupement ne sera permis, seulement pour les membres d’une même famille, les personnes seules ou un duo qui respecte en tout temps la distance de deux mètres. La distanciation entre les visiteurs inconnus – n’habitant pas à la même adresse – doit être aussi respectée à tous moments.

Pour plus d’informations, visitez le site du Parc du Domaine Vert, au [www.domainevert.com].