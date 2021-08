Nathan Légaré : un talent brut qui garde les pieds sur terre

Partout où il est passé, Nathan Légaré a connu du succès. Des Vikings de Saint-Eustache aux Foreurs de Val-d’Or en passant par le Drakkar de Baie-Comeau, le hockeyeur de 20 ans a fait écarquiller bien des yeux. Maintenant, son prochain défi sera de se tailler un poste avec les Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans ce huitième épisode du Balado de l’été, l’athlète de Saint-Eustache nous rencontre au Centre d’excellence sport Rousseau, où il s’entraîne chaque été depuis six ans.

Entouré d’amis et d’autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) provenant des Laurentides comme Alexis Lafrenière et Samuel Poulin, Légaré travaille d’arrache-pied pour réaliser son rêve de jouer dans la LNH.

Repêché au troisième tour par les Penguins en 2019, l’attaquant est toujours sur un nuage. Le simple fait de pouvoir côtoyer son idole, Sidney Crosby, lui donne la motivation nécessaire pour redoubler d’ardeur à chaque entraînement.

Parsemé d’anecdotes savoureuses et de réflexions autour de sa carrière et de son enfance, le huitième épisode avec Nathan Légaré met en lumière un athlète fier de sa région et qui explique avec sérieux pourquoi les sportifs des Laurentides connaissent autant de succès.

Un entretien fort intéressant avec l’un des meilleurs marqueurs juniors de sa génération qui ne se prend pas au sérieux, parce qu’en fin de compte, ce qu’il désire par-dessus tout, c’est d’avoir du plaisir.

