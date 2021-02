Mirabel: Quoi faire lors de la semaine de relâche?

La semaine de relâche scolaire arrive à grands pas et il est loisible, malgré la situation actuelle, de trouver des activités intéressantes et abordables à deux pas de sa maisonnée. Voici une liste de trois sites incontournables que les familles de Mirabel peuvent visiter afin de profiter du grand air et de la nature.

Parc du Domaine vert

Aux vues de l’achalandage exceptionnel dû au confinement, le parc du Domaine vert sera accessible seulement pour les résidants des villes membres et des détenteurs de passes annuelles la semaine, ainsi que la fin de semaine, du 27 février au 7 mars. Les citoyens de Boisbriand, Blainville, Mirabel, Sainte-Thérèse et Rosemère sont conviés sur le site de nature, tout en respectant les mesures en place.

Diverses activités de plein air y sont offertes, dépendamment de la température et des conditions: glisse, raquette, ski de fond, anneau de glace et «fatbike» sont au programme.

Pour plus d’information, visitez le [www.domainevert.com].

Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière

Les citoyens de Mirabel ont la chance de compter sur la présence de deux parcs régionaux sur leur territoire. La fin de semaine, selon l’achalandage, le temps d’attente peut être plus long au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière. On avise les gens en ce sens et on les invite à visiter le site Web de ces lieux afin de rester informés des mesures de santé publique, des conditions et de l’accessibilité aux différentes activités.

Au programme; sentier de glace, ski de randonnée, marche, glissade et raquette. Les résidants de Mirabel peuvent ainsi accéder gratuitement au site, avec une preuve de résidence à l’appui.

Pour plus de renseignements: [www.boisdebelleriviere.com].

Patinoires municipales

À Mirabel, on dénombre une vingtaine de patinoires extérieures pour ceux qui décideraient de s’exercer, et ce, dans le respect des mesures en lien avec la COVID-19. La Ville a pris la décision d’ouvrir ses patinoires au bénéfice de ses citoyens et lorsque la température le permet. Il faut cependant respecter des mesures établies, alors que l’on effectue quotidiennement la mise à jour d’un tableau, sur le site Web de Mirabel, afin d’informer la population, quant à l’accessibilité des surfaces glacées.

Toutes les mesures et exigences se retrouvent sur les pages officielles de Mirabel. Pour s’informer, avant de se déplacer, il suffit de visiter le [www.mirabel.ca/arenas-patinoires].

À noter que la Ville souhaite restaurer l’état des patinoires extérieures pour la semaine de relâche (du 1er au 5 mars 2021). Elle demandait aux résidants de ne pas aller patiner les 23 et 24 février. Des travaux d’entretien seront d’ailleurs effectués vers la fin de la semaine, lorsque les conditions météorologiques le permettront, aux dires des responsables.