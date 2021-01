Mirabel: Meaghan Benfeito perd ses médailles dans un incendie

La plongeuse et triple médaillée olympique, Meaghan Benfeito occupait un des quinze condominiums ravagés par un incendie, le soir du jeudi 28 janvier, sur la rue Grand-Prix, à Mirabel.

Rappelons que l’appel d’urgence est entré au 9-1-1 aux alentours de 18h45. Les pompiers de Mirabel et d’autres services de la région, dont celui de Sainte-Thérèse, ont été mis à contribution afin d’éteindre le brasier. Les occupants, dont Meaghan Benfeito, étaient tous et déjà à l’extérieur de l’édifice du projet domiciliaire, Cité 7. Les circonstances et les causes entourant le sinistre sont toujours inconnues pour le moment.

Des souvenirs perdus

Selon les informations partagées par La Presse, la plongeuse était seule au moment où le feu a pris naissance. Celle-ci est en couple avec le footballeur des Eskimos d’Edmonton et de la Ligue canadienne de football (LCF), Alexandre Dupuis.

«Appréciez les choses que vous avez… elles pourraient disparaître en une minute, a commenté ce dernier, en anglais, sur le réseau social Instagram. Nous avons perdu notre maison ce soir. Heureusement, personne n’a été blessé.»

Le couple a finalement tout perdu, comme plusieurs familles; incluant une voiture, située dans le stationnement souterrain de l’immeuble, et des souvenirs obtenus lors de compétitions internationales. Rappelons que Benfeito a remporté le bronze à trois reprises aux Jeux olympiques, ainsi que l’or aux Jeux panaméricains de Lima, en 2019. Plongeon Canada a d’ailleurs entrepris des démarches afin d’obtenir des médailles de bronze de remplacement, si possible.

Une page de sociofinancement, via Gofundme, a d’ailleurs été créée afin de venir en aide au couple. Au moment d’écrire ces lignes, près de 5 000 $ ont été amassés, alors que l’objectif est de 100 000 $. Il s’agit ici de l’initiative de Mélanie Rinaldi, une ancienne coéquipière de Meaghan Benfeito.