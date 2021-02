Mirabel: Le Défi château de neige se poursuit jusqu’au 25 février

Le Défi château de neige, un concours gratuit et organisé dans la région par Loisirs Laurentides, se poursuit jusqu’au 25 février.

Les Mirabellois sont conviés à s’habiller chaudement, profiter de la bonne température et de la neige fraîchement tombée et construire leur château de neige. Ils pourront par la suite s’inscrire et soumettre une photo de leur œuvre sur la page Web du concours et avoir ainsi la chance de gagner certains prix.

Plusieurs citoyens ont déjà participé et on vise, rien de moins, à établir le record du plus grand nombre de châteaux de neige au monde. Nombre de récompenses sont proposées, dont des passes saisonnières au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière et au Parc du Domaine vert.

Pour en savoir davantage et pour participer, il suffit de visiter le site officiel du défi, déployé dans tout le Québec, au [www.defichateaudeneige.ca].