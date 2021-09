Mathieu Duguay joue les héros!

Les Hawks de Mirabel recevaient samedi midi les Huskies de Dek Anjou au Centre HBLL de Mirabel pour disputer le deuxième match de leur série quarts de finale après avoir remporté le premier duel, la veille. Après un lent départ, le capitaine Mathieu Duguay a tranché le débat en prolongation pour propulser son équipe en finale de division.

La partie n’avait pas bien commencé pour les Hawks qui ont accordé un but, 2 :29 après le début du match. Deux minutes plus tard, Hugo Murray doublait l’avance d’Anjou en désavantage numérique.

La réplique des Hawks ne s’est pas fait attendre trop longtemps alors qu’Alex Daraîche-Richer a repris là où il avait laissé en saison régulière en marquant en avantage numérique d’un bon tir dans la lucarne.

Avant de conclure la période, le gardien des Hawks Mathieu Jobin a cédé pour la troisième fois en permettant à Sammy Boucher de porter la marque à 3 à 1 en faveur des visiteurs. « Ç’a été une victoire difficile mentalement pour moi, du fait que je n’ai pas reçu beaucoup de tirs étant donné que c’est nous qui avions la possession la plupart du temps », a expliqué le gardien en point de presse.

Une deuxième période à l’avantage des Hawks

La troupe de Mickael Lajeunesse est revenue en force en début de deuxième période, qui a assurément été secouée par le résultat du premier engagement. À la mi-période, Benoit Jutras a redonné espoir aux centaines de partisans réunis au Centre HBLL en marquant d’un tir de la pointe.

Deux minutes plus tard, Mathieu Duguay, qui avait obtenu de bonnes chances pendant la rencontre, ramenait tout le monde à égalité et la foule était en liesse. La table était donc mise pour la prolongation.

« En deuxième, les gars ont commencé à bouger leurs pieds, ils ont respecté le plan de match qu’on leur avait proposé et c’est pour ça qu’on a connu du succès », a souligné l’entraîneur-chef et directeur général Mickael Lajeunesse après la rencontre.

Le capitaine, encore!

La période de prolongation n’était vieille que de quelques minutes lorsqu’après n’avoir cessé de bourdonner dans le territoire adverse, les Hawks ont finalement planté le dernier clou dans le cercueil d’Anjou, gracieuseté de Duguay, qui après avoir contourné le filet à la droite du gardien, a logé la balle du revers dans la lucarne opposée pour propulser son équipe en finale de division. La foule était en délire et tous les joueurs des Hawks sont venus célébrer près de leur capitaine.

Après le match, le capitaine a voulu donner aussi du crédit à ses coéquipiers : « Je suis chanceux, je peux compter sur plusieurs gars dans l’équipe, de bons vétérans qui m’aident énormément et on pousse tous dans la même direction. »

« On a fait preuve de caractère tout au long de la saison et on l’a encore démontré ce soir. On a eu un lent début de match, mais les gars sont revenus très forts, même si au début notre avantage numérique ne fonctionnait pas. Quelle victoire! » s’est réjoui Lajeunesse.

Les Hawks ont donc rendez-vous avec leurs rivaux de Joliette pour la finale de division. Le premier match aura lieu sur la route ce vendredi et les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi, à Mirabel, à 19h30 pour le deuxième match et à 21h45 si la série nécessite un match ultime.