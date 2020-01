Luke Henman est nommé capitaine de l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a procédé à quelques changements au cours des vacances des Fêtes. La nomination de Luke Henman à titre de capitaine de la formation trône au sommet de cette liste de modifications apportées en moitié de campagne.

En effet, l’athlète originaire de la Nouvelle-Écosse devient le 9e capitaine de l’histoire de la franchise, ayant débuté la saison en tant qu’assistant. Celui-ci sera donc épaulé, dans ses nouvelles responsabilités, par Simon Lavigne et Nathan Lavoie, portant actuellement le «A» sur leurs uniformes.

Aux dires des responsables de l’organisation, Henman a fait preuve «de leadership tout au long de la saison». Notons que ce joueur de 19 ans en est à sa quatrième saison avec la Flotte.

De nouveaux venus!

Le défenseur de 20 ans, William Cyr, a disputé son dernier match dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), lui qui devait subir une opération qui lui fera rater le reste de la saison. Le champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial a été un élément clef des Huskies de Rouyn-Noranda et de l’Armada durant sa carrière.

En outre, les Olympiques de Gatineau ont réclamé Adam Capannelli au ballottage. Il poursuivra donc sa carrière junior sous d’autres cieux. L’Armada a aussi fait l’acquisition du défenseur Justin Gosselin, de cette même formation de Gatineau. Le jeune de 17 ans mesure 5’11’’ et pèse 165 lb. En 14 parties, cette saison, il a récolté un but et deux passes. Dans cet échange, le Noir et Blanc envoie un choix de 3e ronde (2022).

Sam McKinney, un choix de 3e ronde en 2019 de l’Armada prend le chemin d’Acadie-Bathurst. Le Titan a obtenu les services d’un athlète qui n’a jamais joué de match avec l’Armada. La formation d’ici reçoit un choix de 3e ronde (2022).

Enfin, soulignons l’arrivée d’Alexandre Couture au sein de l’organisation laurentienne. Ce joueur âgé de 19 ans a pris part à 184 matchs dans la LHJMQ, lui qui a obtenu 53 points au passage (22 buts et 31 passes). Les Foreurs de Val-d’Or font l’acquisition d’un choix de 3e ronde (2020).

Pour plus d’informations concernant les résultats, les échanges, le classement et l’horaire des prochains matchs: [https://armadahockey.ca/].