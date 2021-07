Louis-Jean Boucher l’emporte à ICAR

Le dernier week-end a été le théâtre de deux manches en deux jours au circuit de karting ICAR de Mirabel pour l’équipe professionnelle TAG Motorsport de 12 pilotes lors de l’ouverture de la saison 2021 de la Coupe de Montréal alors que Louis-Jean Boucher, de Saint-Sauveur, a inscrit deux victoires dans la catégorie Open Shifter Masters.

Disputant les finales dans les catégories TM-KZ Senior – Open Shifter et Open Shifter Masters, Boucher a offert deux solides performances pour l’équipe de karting TAG Motorsport avec ses deux triomphes, précédé de deux positions de tête dans sa catégorie, ce qui le place en tête du championnat des pilotes.

Dans la catégorie Briggs & Stratton Cadet, Louis-Thomas Pelletier a fait deux belles courses récoltant une quatrième et une sixième place dans les deux finales. À un moment donné lors de la première épreuve disputée sur la piste de karting ICAR, le pilote de neuf ans de Mirabel est resté coincé derrière un petit groupe. S’il avait été capable de les doubler, il aurait pu accéder au podium car il semblait être plus rapide.

En Rotax Micro-Mini, les trois pilotes de l’équipe TAG Motorsport, dont Louis-Thomas Pelletier, qui était inscrit dans deux catégories, ainsi que Jérémy St-Cyr et Olivier Bernier Kuziora, étaient inscrits dans cette catégorie. St-Cyr en est à sa première année en karting. Le jeune pilote de Saint-Hilaire devait courir en Briggs Cadet, mais il a décidé de faire le saut en Rotax Micro-Mini. Il a donc un peu d’apprentissage à faire, mais c’est un jeune qui est talentueux et qui n’a pas besoin d’être poussé pour foncer. Au fil du temps, c’est un pilote qui devrait se démarquer. Louis-Thomas s’est amélioré à chaque course ce weekend à ICAR. Olivier Bernier-Kuziora a effectué une superbe course lors de la dernière finale, roulant aussi rapidement que les meneurs.

« L’équipe n’a pas été parfaite au cours du weekend, mais c’était la première sortie de TAG Motorsport avec 12 pilotes en piste. Mais en général, je crois que les jeunes pilotes ont tous bien roulé, » a souligné Alex Tagliani. C’est un weekend satisfaisant. Nous avons vécu de bons moments et nous sommes contents des résultats de nos pilotes. Nous remercions tous les partenaires de l’équipe comme St-Hubert, Pepsi, Gatorade et O’Sole Mio qui sont venus nous préparer d’excellentes pâtes tout le weekend et BGT Transport qui s’occupe de transporter tout notre équipement. »

En Rotax MAX Junior, le directeur de l’équipe TAG Motorsport a été satisfait de la progression du Montréalais d’Outremont Francesco Cantania qui a progressé avec deux podiums et de Noah Di Stasio qui n’a pas roulé durant l’hiver, mais qui a amélioré ses chronos durant tout le weekend. Évidemment, Louis-David Boucher, de Saint-Sauveur a presque été à la hauteur de la situation avec deux pôles et deux deuxièmes places lors des deux finales. Malheureusement, Il a été victime d’un problème mécanique lors de la dernière finale, mais l’équipe TAG est satisfaite du rendement du jeune pilote de 12 ans.

En Rotax DD2 Master, le vétéran Ronnie O’Borne de Mascouche, un ex-pilote de moto qui a fait ses premiers essais en karting en 2019 mais qui débute sa carrière cette année, a découvert le haut niveau de cette discipline n’était pas à dédaigner, surtout dans la catégorie où il dispute sa première saison. À ses débuts, il était à une demi-seconde du meilleur temps en course, ce qui est excellent pour une recrue. Son coéquipier au sein de l’équipe TAG, Mathieu Demers de Châteauguay, champion en titre de la catégorie Briggs Master, n’a également pas roulé de l’hiver, mais il a effectué une excellente remontée lors de la finale de samedi passant de la 10e position sur la grille de départ au quatrième rang à l’arrivée.

En terminant, il faut parler de la performance d’Olivier Pichette de Terrebonne qui a terminé cinquième le samedi en catégorie Briggs & Stratton junior. Lors de la course du dimanche, il s’est fait complètement sortir endommageant son kart alors qu’il était quatrième après avoir fait tout un spectacle en partant de la 22e position. Un peu triste pour lui, mais il va faire le saut en Rotax Junior lors de la prochaine épreuve du weekend prochain au circuit Saint-Hilaire. Il est un pilote talentueux avec beaucoup de caractère. On a bien hâte de le voir se développer dans cette catégorie avec Louis-David Boucher.

Après une période d’attente du lancement de la saison 2021 de la Coupe de Montréal, les activités se poursuivront le 11 juillet au SH karting Saint-Hilaire le dimanche 11 juillet pour la troisième étape de la saison.