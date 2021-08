Lorraine propose des activités estivales

Cette année encore, la Ville de Lorraine propose une belle variété d’activités extérieures à ses citoyens de tous âges, dans différents parcs et lieux de la municipalité. Soulignons que la vaste majorité des activités sont gratuites et que l’inscription est généralement requise, en raison des consignes sanitaires toujours en vigueur.

Ceux qui veulent dépenser leur énergie opteront pour les cours Essentrics en douceur, Cardio-F.I.T Famille, Plein air tonus ou les dynamiques Soirées Skate. Les amateurs de sports aquatiques trouveront leur compte au parc riverain, en louant kayaks ou planches de surf à pagaie, ou même en suivant un cours avec des professeurs passionnés. Les jeunes sont quant à eux invités à participer au rallye « Végolympiades » du parc Lorraine ainsi qu’aux Matinées animées, qui proposent une panoplie d’activités, notamment des ateliers de cirque et de musique.

Les amateurs d’art et de culture peuvent quant à eux profiter de l’activité Cinéma sous les étoiles ainsi que de deux expositions d’artistes lorraines : Oasis pour la nature, par Ginette Leclair, présentée aux parcs Lorraine et des Chênes, de même que Papillons bleus, par Kathryne Bourgeois, une œuvre permanente installée à l’intersection des sentiers des Érables et des Trilles dans la forêt du Grand Coteau.

« Cet été, les gens avaient particulièrement besoin de bouger et de voir d’autres personnes. Le confinement ayant joué sur le moral de tous, quel plaisir de voir des familles profiter pleinement de nos installations, des cours offerts et de nos événements. J’invite d’ailleurs les citoyens à noter la date du 28 août, où on célébrera notre traditionnelle Fête de la famille. Soulignons également que les Lorrains profitent de nombreuses infrastructures où pratiquer leurs sports favoris. Clairement, notre territoire est un terrain de jeu idéal pour les citoyens actifs », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

L’inscription aux activités se fait en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca. On peut consulter les diverses programmations d’activités à la même adresse.