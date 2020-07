L’été se poursuit au parc régional du bois de Belle-Rivière

Le parc régional du bois de Belle-Rivière attend les visiteurs en grand nombre pour les vacances de la construction.

Les gens sont invités à venir profiter du plan de baignade familial aménagé en pleine nature, le bassin Naya, ainsi que des jeux d’eau qui sont ouverts à tous les jours, de 10 h à 19 h. Il est aussi possible de pique-niquer sur place et de profiter d’une multitude d’autres activités telles que la pêche, la randonnée pédestre au cœur de l’érablière, le parcours de disc golf sans oublier le parc à chiens et le sentier accessible pour les chiens en laisse. Afin de maximiser l’expérience, il est possible de passer la nuit dans l’un des quatre refuges disponibles en location à un prix plus qu’abordable.

Le parc régional du bois de Belle-Rivière, une destination incontournable cet été, est situé au 9009, Route Arthur-Sauvé, à Mirabel, et est ouvert pour la période estivale sept jours sur sept, de 9 h à 20 h. Pour les réservations de locations et pour obtenir des renseignements, composez le 450 258-4924 ou visitez le [www.boisdebelleriviere.com] et la page Facebook.