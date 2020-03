Les Vikings prennent les devants 2-1 face à Trois-Rivières

Après avoir arraché, mardi soir dernier, une victoire de 1-1 au domicile des Estacades de Trois-Rivières, les Vikings de Saint-Eustache ont pris une sérieuse option sur la série trois de cinq que les équipes se disputent grâce à un gain de 5-3 enregistré hier soir (jeudi).

La troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier pourrait donc passer à la ronde suivante dès ce soir si elle l’emporte, ce vendredi 6 mars, devant ses partisans attendus en grand nombre à l’aréna Florian-Guindon.

Un match chaudement disputé

C’est un match chaudement disputé que les Vikings et les Estacades ont disputé devant 375 spectateurs, les deux équipes ayant tour à tour pris les devants lors des 31 premières minutes de jeu.

Marek Doucet (1er) a d’abord ouvert le pointage pour les Vikings en première période. Puis, après avoir, en deuxième période, vu les Estacades niveler la marque 1-1, puis prendre l’avance 2-1, les Vikings ont répliqué à la 12e minute de ce deuxième engagement pour faire 2-2 grâce à Mathis Cloutier (3e).

Cinq minutes plus tard, Alexandre Tessier (2e) devait marquer en avantage numérique pour donner les devants 3-2 aux Vikings. Et à peine 34 secondes plus tard, Olivier Tourchot (2e) permettait aux siens d’augmenter cette avance à 4-2.

Mais les Estacades de Trois-Rivières ne se sont pas avoués battus pour autant, marquant à la 17e minute de la troisième période pour réduire l’avance des Vikings à 4-3. Un but de Mathis Gauthier dans un filet désert, presque deux minutes plus tard, est venu confirmer cette deuxième victoire de Saint-Eustache dans cette série.

Matchs à venir

Les Vikings pourraient donc éliminer dès ce soir, ce vendredi 6 mars, leurs rivaux trifluviens s’ils remportent leur match qui sera à nouveau disputé à l’aréna Florian-Guidon, et cela, à partir de 19 h 15.

Dans le cas contraire, un cinquième et ultime match sera alors nécessaire et il sera disputé à Trois-Rivières ce dimanche 8 mars, en après-midi.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca/] ou la page [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].