Les Vikings maintenant accolés au dos du mur

Le pire des scénarios que pouvaient envisager les Vikings de Saint-Eustache est survenu mercredi soir, alors que ceux-ci ont subi une deuxième défaite de suite contre les Lions du Lac Saint-Louis, cette fois par la marque de 4-1.

Tirant de l’arrière 0-2 dans cette série trois de cinq, la troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier est donc accolée au dos du mur. Elle doit maintenant remporter les trois prochains si elle veut passer à la ronde suivante, celle des demi-finales. À commencer par celui qui aura lieu ce vendredi 13 mars à l’aréna Florian-Guindon, sinon la saison des Vikings sera alors terminée.

Pour ce qui est de ce deuxième match disputé à Dollard-des-Ormeaux, il a été à l’avantage des Lions qui, tout du long, ont mené dans le pointage, d’abord 1-0 après la première période, grâce à but marqué alors qu’il ne restait que 49 secondes à écouler, puis 2-0 après le deuxième engagement.

Et cette avance a été portée à 3-0 quand les Lions ont marqué à la 12e minute de jeu de la troisième période. La réplique des Vikings est toutefois venue 21 secondes grâce à Charles McMahon (1er), mais cela a, au final, été insuffisant puisque les locaux ont marqué dans un filet désert alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à disputer.

Oublier que c’est 0-2

«Cela n’a pas été notre meilleur match des séries. Je pensais que c’était pour survenir lors du premier match après avoir remporté notre série contre Trois-Rivières car cela avait été émotif. À mes yeux, nous aurions dû remporter ce premier match et ça devrait être 1-1, et non 0-2. Nous sommes capables de gagner les deux prochains matchs, et pour le cinquième, tout peut arriver. Il faut donc oublier que c’est 0-2 et jouer cinq minutes à la fois», de commenter Daniel Gauthier.

Ce dernier invite évidemment les partisans à être nombreux à aller encourager, vendredi soir, les Vikings qui seront de retour à domicile. «Nous allons tout donner vendredi soir, sans penser au match de samedi», de lancer l’entraîneur-chef.

Matchs à venir

Comme déjà mentionné, cette série se transportera maintenant à l’aréna Florian-Guindon, à Saint-Eustache, ce vendredi 13 (à 19 h 15) et, si nécessaire, ce samedi 14 mars (à 13 h 45). Si un cinquième et décisif match est nécessaire, il sera disputé le mardi 17 mars à Dollard-des-Ormeaux, au domicile des Lions du Lac Saint-Louis.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca/] ou la page [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].