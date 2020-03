Les Vikings baissent pavillon lors de leur premier match contre les Lions

Malgré 41 tirs dirigés contre le gardien de but adverse, les Vikings de Saint-Eustache ont baissé pavillon 3-1, hier, le mardi 10 mars, face aux Lions du Lac Saint-Louis lors du premier match de la série quart de finale que les deux équipes se disputent.

Ce sont les Lions du Lac Saint-Louis qui, en désavantage numérique, ont pris les devants 1-0 en première période, puis les Vikings ont créé l’égalité 1-1 en deuxième période, grâce à Olivier Tourchot (4e).

Mais, un but des Lions enregistré à la 11e minute de jeu, lors du troisième engagement, a finalement permis à l’équipe locale de prendre une nouvelle fois les devants, puis de confirmer cette victoire grâce à un but marqué dans un filet désert.

Les deux gardiens but en présence ont brillé dans ce duel pour le moins serré, puisque celui des Lions a mérité la première étoile du match et celui des Vikings, Mathis Rousseau, qui a reçu 30 tirs et accordé deux buts, a eu droit à la troisième étoile.

Matchs à venir

Le deuxième match de cette série trois de cinq, qui aura lieu dès ce soir, ce mercredi 11 mars, à Dollard-des-Ormeaux, sera donc très important pour les Vikings qui souhaitent bien évidemment revenir devant leurs partisans avec une égalité de 1-1 dans cette série, et non avec un recul de 0-2.

Car, après ce deuxième match, la série se transportera à l’aréna Florian-Guindon, à Saint-Eustache, les vendredi 13 (à 19 h 15) et, si nécessaire, samedi 14 mars (à 13 h 45). En cas d’égalité, le cinquième et décisif match de cette série est prévu pour le mardi 17 mars au domicile des Lions du Lac Saint-Louis.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca/] ou la page [http://www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].