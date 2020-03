Les Vikings c. Trois-Rivières: Une défaite pour amorcer les séries

À peine avaient-ils complété leur saison régulière avec une victoire et une défaite, que les Vikings de Saint-Eustache entreprenaient, lundi soir dernier, les séries éliminatoires pour l’obtention de la coupe Jimmy-Ferrari en subissant un revers de 6-1 face aux Estacades de Trois-Rivières.

La troupe de l’entraîneur-chef Daniel Gauthier, qui a terminé la saison régulière au 9e rang avec 65 points, s’est donc présentée à Trois-Rivières avec l’objectif de remporter au moins un match pour tenter de ravir l’avantage de la glace.

Mais les locaux ne l’entendaient pas ainsi, du moins lundi soir, et se sont vite imposés, marquant quatre buts (deux en première période et deux en deuxième période) avant que les Vikings enregistrent finalement en deuxième période, via Alexandre Lefebvre, un premier filet. Les Estacades en ont ajouté deux autres lors du dernier vingt pour ravir le premier match de cette série trois de cinq.

Mince consolation pour les Vikings qui se sont imposés au niveau des tirs (44 contre contre 28), mais ceux-ci ont cependant fait face à un gardien de but qui a su se démarquer; ce dernier méritant même la première étoile de cette rencontre.

Matchs à venir

Cette série de huitièmes de finale ce soir, ce mardi 3 mars, à Trois-Rivières et se transportera à l’aréna Florian-Guindon ce jeudi 5 mars et ce vendredi 6 mars (si nécessaire), dans les deux cas à compter de 19 h. Si un cinquième match est nécessaire pour déterminer le gagnant de cette série, il aura lieu le dimanche 8 mars à Trois-Rivières.

Pour suivre les Vikings, il suffit de consulter le [https://vikings.liguemidgetaaa.ca] ou la page [www.facebook.com/VikingsLHMAAAQ/].