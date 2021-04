Les séries éliminatoires: c’est un départ!

Après avoir vu d’autres équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) amorcer leurs séries éliminatoires en fin de seamine dernière, c’est maintenant à notre tour d’en faire autant, et cela à partir de ce mercredi 28 avril, sur le coup de 13 h. Les matchs 2 et 3 auront lieu le jeudi 29 avril, à 19 h, et le samedi 1er mai, à 16 h. Si nécessaires, les matchs 4 et 5 sont prévus, eux, pour le lundi 2 mai, à 19 h, et le mercredi 5 mai, également à 19 h.

Je ne vous le cacherai pas: on a tous bien hâte et l’excitation, je le confirme, est bien là. Nos adversaires seront, comme vous le savez déjà, les Olympiques de Gatineau contre lesquels nous avons cumulé une fiche de trois victoires et trois défaites en prolongation en saison régulière.

Mais, les séries représentent cependant, et ça vous le savez aussi, une toute nouvelle saison et nous aurons à faire face à une jeune équipe qui a beaucoup de vitesse et beaucoup d’habiletés dans ses rangs. Nous devrons donc miser, de notre côté, sur cette identité que nous nous sommes donnée en saison régulière.

Au cours des derniers jours, avant de se rendre dans notre environnement protégé à Shawinigan, nous avons donc travaillé sur les différents aspects de cette identité et apporté quelques ajustements. C’est une courte série trois de cinq; nous nous devons donc d’être prêts en partant et d’y entrer avec confiance.

Est-ce que le fait d’être l’équipe hôtesse dans cet environnement protégé nous donne un avantage sur nos adversaires? Pas vraiment, mis à part le fait de pouvoir, oui, effectuer les derniers changements. C’est sûr que de ne pas avoir nos partisans pour nous supporter en personne va nous manquer pour nos «matchs locaux». Quand on est à la maison et qu’ils sont là à nous encourager dans les gradins, ça nous donne un «boost». Mais, toutes les équipes se retrouvent dans la même situation et il faut faire avec.

(Propos recueillis par Benoît Bilodeau)