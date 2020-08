Les patineurs de vitesse renouent avec la patinoire

Bien que le déconfinement des sportifs soit entamé au Québec depuis le 22 juin, ce n’est que le 11 août que les patineurs du Club de patinage de vitesse Rosemère/Rive-Nord (CPVRRN) ont pu reprendre l’entraînement sur glace, l’accès à leur aréna ne leur étant pas autorisé avant cette date.

«Les jeunes sont contents. Ils peuvent maintenant s’entraîner de trois à quatre jours par semaine. Le retour à la normale est prévu après la fête du Travail», a indiqué le directeur du CPVRRN, Martin Lachance, optimiste quant à la suite des choses pour ses patineurs élites, eux qui n’ont pas goûté à la compétition depuis plusieurs mois et qui avaient grandement besoin de renouer avec la patinoire.

«C’est possible de tenir des entraînements supervisés en respectant les mesures sanitaires», d’insister Martin Lachance, souhaitant vivement voir les inscriptions à la saison 2020-2021 prendre leur air d’aller.

Des mesures strictes

Au nombre des mesures mises en place au CPVRRN, soulignons qu’un maximum de 50 individus aura accès à l’aréna dont 40 personnes maximum du club.

Le port du masque est obligatoire pour les patineurs âgés de 12 ans et plus et leur accompagnateur et fortement recommandé pour les enfants âgés de plus de 5 ans.

Les inscriptions, formulaires et toutes autres transactions seront faits en ligne uniquement. Un formulaire de présence et de révision des symptômes liés à la COVID-19 (en ligne via Team-App) devra aussi être rempli préalablement à chaque entraînement.

On demande aussi aux patineurs de respecter les consignes d’isolement en cas de symptômes ou en attente de résultat de dépistage. Évidemment le respect de la distanciation physique et effectif en tout temps.

«Nos fidèles reviennent. C’est surtout à l’école de patinage, chez les 3-4-5 ans que nous enregistrons une baisse au niveau des inscriptions», d’indiquer le directeur du CPVRRN.

Un club de patinage de vitesse, conclut-il, est pourtant le meilleur endroit pour apprendre à patiner. Pourquoi s’encombrer d’un hockey ?

«On met un bâton de hockey dans les mains des jeunes sans qu’il ne sache patiner. Le patin de vitesse est un sport individuel qui se pratique en équipe. Le développement des jeunes y est optimal. Sans oublier que nos entraîneurs de haut niveau font la différence !»

Pour s’inscrire ou en apprendre davantage sur les cours offerts au CPVRRN, il suffit de visiter le [cpvrrn.org].