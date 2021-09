Les Nordiques s’inclinent face au cégep du Vieux-Montréal

(CA) – Lors de leur premier match de la saison, le 28 août face au cégep du Vieux-Montréal, les Nordiques du collège Lionel-Groulx ont subi une défaite de 63-24. Lors de leur plus récente saison en division un, en 2019, ils avaient terminé la saison avec la pire fiche de la ligue, soit aucune victoire et neuf défaites, enregistrant une moyenne de 15 points par partie. Il est donc encourageant de constater qu’en ce début de saison, la formation ait pu marquer 24 points contre une puissance de la ligue. Sur cette photo, on aperçoit Félix Deslauriers des Nordiques qui tentent de percer la défensive du Vieux-Montréal. Les Nordiques seront à André-Grasset le 11 septembre à 19 h 30 pour leur 2e affrontement de la saison.