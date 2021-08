Les Hawks se battront pour le premier rang

Les Hawks de Mirabel affronteront le Gold & Blue de Boucherville et les Huskies de Dek Anjou, vendredi soir à Boucherville, pour tenter de s’emparer du premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey-balle (LNHB).

Les Hawks pointent présentement au cinquième rang du classement avec huit points, à trois seulement du Camping Ile-Marie du CHBS et du premier rang.

Un bon début de saison pour les Hawks

En six matchs depuis le début de la saison, la troupe de Mickaël Lajeunesse a remporté trois duels et se s’est inclinée une fois en temps régulier et deux autres fois en tirs de barrage.

Il y a deux semaines, après leur soirée inaugurale où les Hawks l’avaient emporté deux fois, contre Trois-Rivières et Joliette, les Mirabellois ont encaissé leur première défaite à leur troisième match de la saison contre Joliette, en tirs de barrage. Lors de cette même soirée, les Hawks ont été inspirés par les quatre buts de Nicolas Poulin et ont mérité la victoire au compte de 6 à 1.

La semaine dernière, les Hawks ont frappé leur premier mur de la saison en se faisant ramener à l’ordre par le Camping Ile-Marie du CHBS, première équipe au classement, au compte de 7 à 3. Plus tard en soirée, les Mirabellois se sont encore inclinés, cette fois en tirs de barrage contre les Harfangs de Québec, par la marque de 5 à 4.

L’équipe souhaite rebondir

Après une fin de semaine plus difficile, les Hawks voudront prouver qu’ils sont parmi les meilleurs clubs de la LNHB.

Évidemment, l’équipe pourra compter sur le brio d’Alexandre Daraîche-Richer, premier choix de l’équipe au dernier repêchage, qui pointe au troisième rang des pointeurs du circuit avec 13 points. Il est aussi troisième chez les marqueurs avec huit buts en six matchs.

Avec huit points depuis le début de la saison, le défenseur Karl Léveillé-Forget devra aussi poursuivre sur sa lancée si les Hawks veulent retrouver le chemin de la victoire. Nicolas Poulin, Sébastien Lajeunesse et Mikael Bellemare, respectivement deuxième, troisième et quatrième pointeur de l’équipe, devront aussi continuer de contribuer au succès de l’équipe.