Les athlètes peuvent demander leur Bourse du Fonds de l’athlète des Laurentides

Jusqu’au 26 février 2020, le Fonds de l’athlète des Laurentides (FAL) invite les athlètes de la région des Laurentides des niveaux Élite, Relève et Espoir à soumettre leurs candidatures dans le cadre de la prochaine remise de bourses qui aura lieu le 30 mai prochain.

L’organisme en appelle à la collaboration du milieu sportif laurentien afin de lui fournir le plus grand nombre de candidatures possibles. Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire sur le site Web du Fonds de l’athlète des Laurentides au [www.fondsathletelaurentides.com]. Les participants doivent faire parvenir leur formulaire au courriel suivant: (sports@loisirslaurentides.com).

Le Fonds recevra les demandes de bourse jusqu’au mercredi 26 février prochain, à midi. Aucune demande ne sera acceptée après cette date. Pour de plus amples renseignements au sujet des bourses remises par le Fonds de l’athlète des Laurentides, vous pouvez communiquer avec Dang Thanh Bui au 450 504-6080.

Le Fonds de l’athlète des Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’encourager, reconnaître et aider financièrement les athlètes de la région des Laurentides par l’entremise de bourses annuelles.